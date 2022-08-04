Маринованная цветная капуста остается хрустящей – это идеальное дополнение к мясу на гриле или салатам. Готовить ее следует именно в августе, когда овощ недорог и насыщен вкусом.

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Рецепт маринованной цветной капусты

Время: 1,5 часа
Порций: 2

Хрустящая закуска / Фото beszamel

Ингредиенты:

  • 1 цветная капуста весом 600 – 700 грамм;
  • пол стакана уксуса;
  • 3 стакана воды;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 3 чайные ложки сахара;
  • 1 – 2 лавровых листа;
  • 3 – 5 зерен душистого перца.

Приготовление:

  1. Цветную капусту помойте, разделите на небольшие соцветия и бланшируйте в кипятке 2 минуты.
  2. Достаньте из воды шумовкой и разложите в промытые и ошпаренные банки.
  3. Приготовьте рассольник: вскипятите воду со специями, добавьте уксус и доведите до кипения.
  4. Залейте цветную капусту кипящим маринадом и закройте банки.
  5. Пастеризуйте овощи 20 минут.