Лук – очень важный ингредиент для просто невероятного количества блюд. Сельдь, грибы, мясо, овощные салаты – это уместно сочетать чуть ли не со всеми основными блюдами.
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Довольно часто мы стараемся не давать много лука, чтобы не слишком сместить вкусовые акценты, а также избавиться от горечи. Маринованный лук – это всегда отличная опция, ведь он не горький и не жгучий, так что никак не будет перебивать вкуса блюд. Он придаст хрустящую свежесть и легкую остроту, что является отличным вариантом для сохранения баланса.
Рецепт маринованного красного лука
Главный секрет маринада – формула "1:2:3" (соль и сахар, уксус, вода). Лучше всего для маринования подойдет уксус из яблок, винограда или слив.
Прекрасное дополнение к блюдам / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- большая красная луковица;
- 50 грамм сахара;
- 50 грамм соли;
- 100 грамм уксуса;
- 150 миллилитров воды;
- 2 горошины душистого перца;
- 1 бутон гвоздики.
Приготовление:
- Почистите лук и нарежьте тонкими полукольцами.
- В сотейнике или кастрюле смешайте воду, сахар, соль и уксус. Все ингредиенты должны раствориться. После приготовления смесь должна остыть.
- Заливаем лучок маринадом и кладем в него специи.
- Маринуем лук до трех часов. Затем сливаем маринад и перекладываем лук в удобную посуду. Теперь он готова подчеркнуть вкус ваших блюд.
Приятного аппетита!