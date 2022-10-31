Лук – очень важный ингредиент для просто невероятного количества блюд. Сельдь, грибы, мясо, овощные салаты – это уместно сочетать чуть ли не со всеми основными блюдами.

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Довольно часто мы стараемся не давать много лука, чтобы не слишком сместить вкусовые акценты, а также избавиться от горечи. Маринованный лук – это всегда отличная опция, ведь он не горький и не жгучий, так что никак не будет перебивать вкуса блюд. Он придаст хрустящую свежесть и легкую остроту, что является отличным вариантом для сохранения баланса.

Рецепт маринованного красного лука

Главный секрет маринада – формула "1:2:3" (соль и сахар, уксус, вода). Лучше всего для маринования подойдет уксус из яблок, винограда или слив.

Прекрасное дополнение к блюдам / Фото Pixabay

Ингредиенты:

большая красная луковица;

50 грамм сахара;

50 грамм соли;

100 грамм уксуса;

150 миллилитров воды;

2 горошины душистого перца;

1 бутон гвоздики.

Приготовление:

Почистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. В сотейнике или кастрюле смешайте воду, сахар, соль и уксус. Все ингредиенты должны раствориться. После приготовления смесь должна остыть. Заливаем лучок маринадом и кладем в него специи. Маринуем лук до трех часов. Затем сливаем маринад и перекладываем лук в удобную посуду. Теперь он готова подчеркнуть вкус ваших блюд.

Приятного аппетита!