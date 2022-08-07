Маринованная свекла – это не только очень вкусно, но и полезно. Каждый ингредиент этого блюда можно использовать в дальнейшем: свеклу – в салаты или как дополнение к гарниру, а сок выпить или добавить в красный борщ.
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Рецепт маринованой свеклы
Время: 30 минут + 7 дней
Порция: 1,8 літра
Закуска с историей / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2,5 килограмма свеклы;
- 1,5 литра воды;
- 2 столовые ложки соли;
- 4 лавровых листа;
- 6 зубчиков чеснока;
- 1 чайная ложка душистого перца;
- 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Промойте под холодной проточной водой свеклу, очистите ее от кожи. Рекомендуем заранее надеть латексные перчатки, поскольку руки после свекловичного сока трудно отмыть.
- Нарежьте свеклу толстыми ломтиками и положите в чистые, простерилизованные банки.
- Добавьте в банки четыре больших лавровых листа, перец и чеснок.
- В полтора литра кипяченой и охлажденной воды поместите две столовые ложки обыкновенной соли. Воду размешайте, чтобы соль растворилась, и вылейте в банку с ломтиками свеклы. Вода должна полностью покрывать свеклу. Если они торчат из банки, попробуйте немного прижать их ручкой деревянной ложки.
- Банку накройте сложенной в несколько раз марлей и прикрепите резинкой. Оставить свеклу в темном месте при комнатной температуре. Процесс маринования занимает пять – семь дней.
- Приблизительно через три дня на поверхности может появиться пена, которую рекомендуем снять ложкой, а затем снова накрыть банку.
- Маринованная свекла готова к употреблению минимум через пять дней. Через неделю разлейте сок со свеклой в простерилизованные банки.
- Храните свеклу в темном прохладном месте.
Где использовать маринованую свеклу?
Это хорошее дополнение к салатам (особенно с добавлением мягкого сыра: феты, козьего сыра или горгонзолы). Также он будет прекрасно смаковать с селедкой. Свекольный маринад можно использовать для окраски риса в розовый цвет.