Маринованная свекла – это не только очень вкусно, но и полезно. Каждый ингредиент этого блюда можно использовать в дальнейшем: свеклу – в салаты или как дополнение к гарниру, а сок выпить или добавить в красный борщ.

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Рецепт маринованой свеклы

Время: 30 минут + 7 дней

Порция: 1,8 літра

Закуска с историей / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

2,5 килограмма свеклы ;

; 1,5 литра воды ;

2 столовые ложки соли ;

4 лавровых листа ;

6 зубчиков чеснока ;

; 1 чайная ложка душистого перца ;

2 столовые ложки соли .

Приготовление:

Промойте под холодной проточной водой свеклу, очистите ее от кожи. Рекомендуем заранее надеть латексные перчатки, поскольку руки после свекловичного сока трудно отмыть. Нарежьте свеклу толстыми ломтиками и положите в чистые, простерилизованные банки. Добавьте в банки четыре больших лавровых листа, перец и чеснок. В полтора литра кипяченой и охлажденной воды поместите две столовые ложки обыкновенной соли. Воду размешайте, чтобы соль растворилась, и вылейте в банку с ломтиками свеклы. Вода должна полностью покрывать свеклу. Если они торчат из банки, попробуйте немного прижать их ручкой деревянной ложки. Банку накройте сложенной в несколько раз марлей и прикрепите резинкой. Оставить свеклу в темном месте при комнатной температуре. Процесс маринования занимает пять – семь дней. Приблизительно через три дня на поверхности может появиться пена, которую рекомендуем снять ложкой, а затем снова накрыть банку. Маринованная свекла готова к употреблению минимум через пять дней. Через неделю разлейте сок со свеклой в простерилизованные банки. Храните свеклу в темном прохладном месте.