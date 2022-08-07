Маринований буряк – це не тільки надзвичайно смачно, а ще й корисно. Кожен інгредієнт цієї страви можна використати надалі: буряк – у салати чи як доповнення до гарніру, а сік випити або додати в червоний борщ.

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Рецепт маринованого буряка

Час: 30 хвилин + 7 днів
Порції: 1,8 літра

Прадавня закуска / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 2,5 кілограми буряка;
  • 1,5 літра води;
  • 2 столові ложки солі;
  • 4 лаврових листи;
  • 6 зубчиків часнику;
  • 1 чайна ложка запашного перцю;
  • 2 столові ложки солі.

Приготування:

  1. Промийте під холодною проточною водою буряк, очистіть його від шкіри. Рекомендуємо заздалегідь надіти латексні рукавички, оскільки руки після бурякового соку важко відмити.
  2. Наріжте буряк товстими скибочками і покладіть у чисті, простерилізовані банки.
  3. Додайте у банки чотири великих лаврових листа, перець та часник.
  4. У півтора літра кип’яченої та охолодженої води помістіть дві столові ложки звичайної солі. Воду розмішайте, щоб сіль розчинилася, і вилийте в банку зі скибочками буряка. Вода повинна повністю покривати буряк. Якщо вони стирчать з банки, спробуйте злегка притиснути їх ручкою дерев’яної ложки.
  5. Банку накрийте складеною в кілька разів марлею та прикріпіть гумкою. Залишити буряк у темному місці при кімнатній температурі. Процес маринування займає п'ять – сім днів.
  6. Приблизно через три дні на поверхні може з’явитися піна, яку рекомендуємо зняти ложкою, а потім знову накрити банку.
  7. Маринований буряк готовий до вживання мінімум через п'ять днів. Через тиждень розлийте сік з буряком в простерилізовані банки.
  8. Зберігайте буряк в темному прохолодному місці.

Де використати маринований буряк?


Це гарний додаток до салатів (особливо з додаванням м’якого сиру: фети, козячого сиру або горгонзоли). Також він чудово смакуватиме з оселедцем. Буряковий маринад можна використовувати для забарвлення рису в рожевий колір.