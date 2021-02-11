Ценные советы по выбору основного ингредиента в большинстве десертов и выпечки и что выбирает шеф-кондитер Лиза Глинская: масло, маргарин или спред? Подробности в материале Smachno News.

Шеф-кондитер Елизавета Глинская призналась, что ей частенько задают вопросы относительно использования масла, маргарина или спреда в выпечке. Девушка решила поделиться своими знаниями и рассказала все, что знает об использовании одного из важнейших ингредиентов в классической выпечке.

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Я всегда отвечаю кратко: я очень люблю людей, для которых я готовлю, поэтому выбираю для выпечки только сливочное масло,

– отметила Лиза Глинская.

Разберемся, что же такое сливочное масло, маргарин и спред.

Если со сливочным маслом все просто – это взбитые сливки, то с другими заменителями все гораздо сложнее.

В натуральном сливочном масле кроме молока и соли больше не должно быть никаких других ингредиентов. По сути, это чистые животные жиры и никакие другие.

А вот с маргарином совсем другая история. При изготовлении маргарина животные жиры смешивают с растительными, гидрогенизированными – когда жидкости превращают в твердое состояние. Еще в маргарин добавляют ароматизаторы, эмульгаторы – все, чтобы превратить его консистенцию на максимально похожую со сливочным маслом.

Все эти добавки вредны для организма, они забивают сосуды, плохо влияет на печень и кишечник. Но не будем забывать об избыточном весе – это важно!

Лиза Глинская отметила, что наиболее опасными являются как раз вот эти искусственные жиры в кондитерских сладостей, ведь их содержание значительно превышает норму.

Спред – смесь животных и растительных жиров. Это, так сказать, золотая середина между сливочным маслом и маргарином.



Сливочное масло

Главным отличием между маргарином и спредом является то, что в последнем ограниченное применение гидрогенизированных жиров. Грубо говоря, спред менее вреден чем маргарин, но и безопасности и пользы для организма ему никто не прибавлял.

Елизавета Глинская откровенно призналась, что в своих десертах использует только натуральное сливочное масло жирностью не менее 82,5%.

А все потому, что качество сливочного масла влияет на качество выпечки, его структуру, консистенцию и термостойкость.

Помните, что качество вашего десерта на прямую зависит от ингредиентов, которые вы используете!