Таня Литвинова научит нас, как правильно готовить полезное масло гхи дома и раскроет все секреты его правильного приготовления.

Масло гхи с недавних пор ворвалось на наш рынок и заполонило его! На каждом шагу мы слышим о его полезных свойствах, а их, кстати, довольно много.

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К примеру, масло гхи повышает иммунитет, обогащает организм полезными витаминами А и Е, а еще понижает кислотность.

Что такое масло гхи?

Масло гхи – это полностью растопленное обычное сливочное масло, но очищенное от вредных добавок. Путем своего очищения, при растапливании в масле гхи остаются только полезные вещества и витамины.

Как приготовить масло гхи дома

Ингредиенты:

– 50 г сливочного масла.

Для приготовления масла гхи дома выбирайте сливочное масло, лучше домашнее. Подготовьте невысокую кастрюлю с толстым дном и желательно антипригарное. На первом этапе приготовления топим масло на высокой температуре, чтобы оно хорошенько прогрелось и растопилось. На втором этапе, когда появилась пенка, а небольшие дольки из масла начали оседать на дно – уменьшите температуру до минимума. Чтобы масло не перегрелось – снимайте пенку ложкой с поверхности тем самым, очищая его. Как только поверхность масла станет золотистой и прозрачной, масло гхи готово. Процедите его через сито или марлю в сосуд. Из 350 граммов сливочного масла мы получим 260 граммов масла гхи. Приятного аппетита!

Пошаговое приготовление масла гхи дома: