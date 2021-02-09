Как приготовить масло гхи дома: рецепт от Тани Литвиновой
Таня Литвинова научит нас, как правильно готовить полезное масло гхи дома и раскроет все секреты его правильного приготовления.
Источник:инстаграм Тани Литвиновой
Масло гхи с недавних пор ворвалось на наш рынок и заполонило его! На каждом шагу мы слышим о его полезных свойствах, а их, кстати, довольно много.
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К примеру, масло гхи повышает иммунитет, обогащает организм полезными витаминами А и Е, а еще понижает кислотность.
Что такое масло гхи?
Масло гхи – это полностью растопленное обычное сливочное масло, но очищенное от вредных добавок. Путем своего очищения, при растапливании в масле гхи остаются только полезные вещества и витамины.
Как приготовить масло гхи дома
- Для приготовления масла гхи дома выбирайте сливочное масло, лучше домашнее. Подготовьте невысокую кастрюлю с толстым дном и желательно антипригарное.
- На первом этапе приготовления топим масло на высокой температуре, чтобы оно хорошенько прогрелось и растопилось.
- На втором этапе, когда появилась пенка, а небольшие дольки из масла начали оседать на дно – уменьшите температуру до минимума.
- Чтобы масло не перегрелось – снимайте пенку ложкой с поверхности тем самым, очищая его.
- Как только поверхность масла станет золотистой и прозрачной, масло гхи готово. Процедите его через сито или марлю в сосуд.
- Из 350 граммов сливочного масла мы получим 260 граммов масла гхи. Приятного аппетита!
Пошаговое приготовление масла гхи дома:
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