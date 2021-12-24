Мастер Шеф 11 сезон. Суперфинал: известно, кто победил в кулинарном шоу

Кто станет победителем 11 сезона "Мастер Шеф" и получит главный приз – обучение в кулинарной школе во Франции и 300 тысяч гривен.

В шаге от суперфинала четырех участников кулинарного шоу "Мастер Шеф" ждет еще одно испытание от судей проекта: Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской.

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Для поваров-любителей судьи подготовили настоящий экзамен. Чтобы определить персональное задание для каждого финалиста "Мастер Шеф", судьи разложили множество карточек с названиями: от кухни фюжн, до кухни стран Магриба. Согласно карточке с заданием, повара должны приготовить три блюда.

Владислав Кулешов / Фото СТБ

Участники по очереди подходили к судьям "Мастер Шеф" и выбирали свою "судьбу". Вот какие карточки достались поварам:

Богдан – вегетарианская кухня.

– вегетарианская кухня. Женя – сложно из простого.

– сложно из простого. Светлана – блюда из речной рыбы.

– блюда из речной рыбы. Владислав – рыбные блюда трех континентов.

На приготовление блюд у любителей будет всего два часа, ячейки с продуктами и девайсами открыты в течение всего конкурса.

Время для испытания прошло как 1 минута, пришло время вердиктов. Первой к судьям "Мастер Шеф" пошла Светлана. Женщина приготовила рыбу тремя разными способами: сделала фарш, обжарила ее и папильот. Относительно презентации блюд, им не хватало опрятности, цвета и интересных деталей. Судьи также не отметили особых вкусов в блюдах, они были "ровными" – не яркими.

Светлана Ткаченко / Фото СТБ

Следующим к судьям "Мастер Шеф" пошел Владислав, ему нужно было приготовить три блюда с разных континентов. Стейк тунца с водорослями, дорадо "баттерфляй" с овощами и физалисом, сибас с пряными травами и пюре из шпината – не все из перечисленных блюд понравились судьям "Мастер Шеф". Оля Мартыновская раскритиковала дорадо, а Владимир недоготовленный фенхель внутри рыбы.

Евгений Лобанов / Фото СТБ

Евгений подал судьям "Мастер Шеф" концепцию "Сложно из простого", однако кажется участник не до конца понял задание. Он подал судьям утиную грудку с винным соусом и чешуей из овощей, десерт "Анна Павлова" и запеченную морковь фламбе с чипсой чоризо. Шквал критики и гнева от судей получил Евгений и разочарованно вернулся за свой стол.

Богдан Шинкарев / Фото СТБ

Последним свои блюда представил судьям "Мастер Шеф" Богдан. Парень приготовил острые такосы с эрингами, запеченные корни сельдерея с овощами и зеленым маслом, баклажаны с соленым сыром – все они были без мяса. Блюда Богдана были на ступеньку выше коллег, он получил похвалу от судей "Мастер Шеф".

К большому сожалению, Евгений не смог справиться с последним заданием перед суперфиналом, поэтому покидает кухню "Мастер Шеф" в шаге от мечты.

Суперфинал 11 сезона "Мастер Шеф"

В суперфинале 11 сезона "Мастер Шеф" будут соперничать Светлана, Богдан и Владислав. Кто из них победит в кулинарном шоу – узнаем уже сегодня! А поддержать суперфиналистов приехали родители, друзья и родные. Также поддержать коллег пришли повара из 20-ки проекта "Мастер Шеф".

Суперфиналисты 11 сезона "Мастер Шеф" / Фото СТБ

Владислав, Светлана и Богдан на проекте прошли 49 конкурсов, поэтому сегодня выбрали для себя собственную стратегию для победы и начали готовить заранее обдуманные блюда.

Душевная кухня – это концепция Владислава. На закуску повар подаст судьям "Мастер Шеф" устрицу с тремя соусами, на основное – каре ягненка с грибами и овощами, и разобранный десерт с тремя разными коржами.

Светлана решила "далеко не ходить" и будет готовить в суперфинале "Мастер Шеф" современную украинскую кухню. Оладьи с цукини и лисичками на закуску, на основное – кашу из амаранта, тыквенный соус и треску, на десерт женщина подаст судьям "Мастер Шеф" маковое кольцо с карамелизованными персиками.

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Богдан пошел в ва-банк и решил готовить в суперфинале "Мастер Шеф" блюда, напоминающие ему семейные путешествия к морю: в Амстердам, Португалию и Одессу. На закуску пате из скумбрии в форме камней, чипсы из тапиоки, которые будут напоминать морской берег. На основное блюдо – треску с землей из брокколи и двумя соусами. На десерт Богдан будет готовить мусс в форме медузы, крошку из миндаля и ягодное кюли.

Вердикты судей 11 сезона "Мастер Шеф"

Через несколько минут вся страна узнает, кто он, победитель 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф": Владислав, Светлана или Богдан. Без сомнения, путь каждого из поваров-любителей был не прост – они боролись со своими страхами, учились новым техникам и рецептам. Только один из них будет гордо иметь звание лучшего повара-любителя 11 сезона "Мастер Шеф"!

Все блюда поваров были бережно приготовлены, но судьи особо отметили работу Богдана и Владислава. Относительно Светланы она проиграла с концепцией, ведь современной украинской кухни не было. Итак, по решению судей, победителем 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" становится Богдан!

Поздравляем победителя и желаем воплотить свои кулинарные мечты в жизнь!