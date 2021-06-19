Премьера Мастер Шеф. CELEBRITY: блюда вместо роз и новые подробности из жизни Андрея Рыбака

В третьем эпизоде кулинарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" будут соревноваться известные холостяки и соблазнительные холостячки. Кто победит в кулинарных баталиях, девушки или парни, узнаем уже сегодня!
Еженедельно кухня "Мастер Шеф.CELEBRITY" проверяет известных украинских звезд на кулинарное умение и талант, умение приготовить блюдо в экстремальных условиях, а призом для лучшей команды является эксклюзивная серебряная сковорода с эмблемой проекта.
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В 3 эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" за статусный подарок от кулинарного проекта будут бороться участники реалити-шоу "Холостячка" и "Холостяк". Женскую команду будут представлять Юлия "Зайка" Бельченко, Джессика Чеги и Дана Оханская, а мужскую команду – Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко.
Конкурс "Эстафета"
В первом испытании командам нужно за 45 минут приготовить изысканное ресторанное блюдо: равиоли с куриным филе, горгонзолой и соусом из шалфея.
Поскольку этот конкурс эстафета, звездам реалити-шоу "Холостячка" и "Холостяк" нужно определиться, кто за какой этап будет отвечать. Кроме привычных правил конкурса каждого члена команды будет ждать своя коробка-загадка с сюрпризом – усложнением.
Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович перед началом конкурса спросили каждого из звезд реалити-шоу, умеют ли они готовить и как часто делают это дома. Ответы были удивительными!
Джессика Чеги, которая боролась в шоу "Холостяк" за сердце Михаила Заливако, призналась, что принимала участие в венгерской версии кулинарного шоу "Мастер Шеф" и даже прошла в 25 лучших поваров проекта. А вот у других девушек не все так хорошо с кулинарией: Дана Оханская вообще не готовит, а Юля Бельченко время от времени готовит для себя.
Что касается кулинарных умений мужской команды – они знают как приготовить картофельное пюре! На этом, пожалуй, все. Хоть Илья Рыбальченко поделился, что частенько варил гречку на проекте "Холостячка" для себя и для других ребят, которые тоже боролись за сердце Ксении Мишиной.
В итоге за 45 минут толстое тесто, отсутствие специй в блюде парней и почти идеальные равиоли женской команды. Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович без колебаний отдали первый балл за первое испытание из трех – девушкам.
Кулинарный крокодил
Во втором испытании обеим командам нужно приготовить блюдо за 20 минут, но с усложнением – только кто-то один из команды будет знать название блюда и показывать его другим жестами.
Первым отгадывать и готовить блюдо азиатской кухни – жареные спринг-роллы выпало мужской команде, а показывал пошаговое приготовление Андрей Рыбак.
Команда девушек должна приготовить гребешки со шпинатом в сливках, а показывать рецепт для остальных девушек выпало Юле "Зайке" Бельченко.
Несмотря на все трудности "перевода" победу во втором испытании одержала команда мужественных холостяков, ведь у девушек возникли проблемы с гребешками – они были не зачищены и плохо приготовлены.
Два балла получила мужская команда. Счет 2:1.
Правда или действие
В третьем и завершающем испытании 3 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY" командам нужно приготовить украинские голубцы. Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили для команд две коробки-загадки: под первой были все необходимые девайсы для приготовления голубцов, а под второй коробкой-загадкой были шпатель, кривые вилки, дырявая кастрюля и сковородка.
Чтобы получить удобные девайсы судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили 10 вопросов, по пять для каждой команды.
Вопросы были такие:
- На какую пластическую операцию решилась Дана? (Нос)
- Сколько свиданий состоялось у Алексея после шоу с фанатками? (Ни на одно не сходил)
- Какие танцы обожает Джессика и занимается ими более 7 лет? (Латиноамериканские)
- У кого из парней больше всего подписчиков в инстаграме? (У Андрея Рыбака)
- Кто из девушек работал на кассе супермаркета? (Юля)
- Насколько выросло количество подписчиков у Рыбака после шоу "Холостячка"? (200 тысяч)
- Какой шедевр приготовила себе Юля за кулисами проекта "Холостяк" на обед? (Замороженное филе курицы)
- Сколько денег поклонница предлагала Рыбаку за телефонный разговор? (5 000 гривен)
- Когда впервые на телеэкраны вышло шоу "Холостяк"? (В марте 2011 года)
- Сколько пар поженились за всю историю шоу "Холостяк"? (Три)
Со счетом 4:5 победу и лучшие девайсы для приготовления голубцов в последнем испытании 3 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY" получила команда девушек.
За 45 минут обе команды приготовили свои вариации на голубцы и подали их судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович единогласно признали блюдо холостяков лучшим и отдали им победные три балла в конкурсе.
В итоге 3 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY" победу и символическую сковородку "Мастер Шеф" получила команда Алексея Тригубенко, Андрея Рыбака и Ильи Рыбальченко.
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