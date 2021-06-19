Премьера Мастер Шеф. CELEBRITY: блюда вместо роз и новые подробности из жизни Андрея Рыбака

В третьем эпизоде кулинарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" будут соревноваться известные холостяки и соблазнительные холостячки. Кто победит в кулинарных баталиях, девушки или парни, узнаем уже сегодня!

Еженедельно кухня "Мастер Шеф.CELEBRITY" проверяет известных украинских звезд на кулинарное умение и талант, умение приготовить блюдо в экстремальных условиях, а призом для лучшей команды является эксклюзивная серебряная сковорода с эмблемой проекта.

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В 3 эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" за статусный подарок от кулинарного проекта будут бороться участники реалити-шоу "Холостячка" и "Холостяк". Женскую команду будут представлять Юлия "Зайка" Бельченко, Джессика Чеги и Дана Оханская, а мужскую команду – Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко.

Конкурс "Эстафета"

В первом испытании командам нужно за 45 минут приготовить изысканное ресторанное блюдо: равиоли с куриным филе, горгонзолой и соусом из шалфея.

Поскольку этот конкурс эстафета, звездам реалити-шоу "Холостячка" и "Холостяк" нужно определиться, кто за какой этап будет отвечать. Кроме привычных правил конкурса каждого члена команды будет ждать своя коробка-загадка с сюрпризом – усложнением.

Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович перед началом конкурса спросили каждого из звезд реалити-шоу, умеют ли они готовить и как часто делают это дома. Ответы были удивительными!

Джессика Чеги, которая боролась в шоу "Холостяк" за сердце Михаила Заливако, призналась, что принимала участие в венгерской версии кулинарного шоу "Мастер Шеф" и даже прошла в 25 лучших поваров проекта. А вот у других девушек не все так хорошо с кулинарией: Дана Оханская вообще не готовит, а Юля Бельченко время от времени готовит для себя.

Что касается кулинарных умений мужской команды – они знают как приготовить картофельное пюре! На этом, пожалуй, все. Хоть Илья Рыбальченко поделился, что частенько варил гречку на проекте "Холостячка" для себя и для других ребят, которые тоже боролись за сердце Ксении Мишиной.

В итоге за 45 минут толстое тесто, отсутствие специй в блюде парней и почти идеальные равиоли женской команды. Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович без колебаний отдали первый балл за первое испытание из трех – девушкам.

Кулинарный крокодил

Во втором испытании обеим командам нужно приготовить блюдо за 20 минут, но с усложнением – только кто-то один из команды будет знать название блюда и показывать его другим жестами.

Первым отгадывать и готовить блюдо азиатской кухни – жареные спринг-роллы выпало мужской команде, а показывал пошаговое приготовление Андрей Рыбак.

Команда девушек должна приготовить гребешки со шпинатом в сливках, а показывать рецепт для остальных девушек выпало Юле "Зайке" Бельченко.

Несмотря на все трудности "перевода" победу во втором испытании одержала команда мужественных холостяков, ведь у девушек возникли проблемы с гребешками – они были не зачищены и плохо приготовлены.

Два балла получила мужская команда. Счет 2:1.

Правда или действие

В третьем и завершающем испытании 3 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY" командам нужно приготовить украинские голубцы. Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили для команд две коробки-загадки: под первой были все необходимые девайсы для приготовления голубцов, а под второй коробкой-загадкой были шпатель, кривые вилки, дырявая кастрюля и сковородка.

Чтобы получить удобные девайсы судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили 10 вопросов, по пять для каждой команды.

Вопросы были такие:

На какую пластическую операцию решилась Дана? (Нос)

Сколько свиданий состоялось у Алексея после шоу с фанатками? (Ни на одно не сходил)

Какие танцы обожает Джессика и занимается ими более 7 лет? (Латиноамериканские)

У кого из парней больше всего подписчиков в инстаграме? (У Андрея Рыбака)

Кто из девушек работал на кассе супермаркета? (Юля)

Насколько выросло количество подписчиков у Рыбака после шоу "Холостячка"? (200 тысяч)

Какой шедевр приготовила себе Юля за кулисами проекта "Холостяк" на обед? (Замороженное филе курицы)

Сколько денег поклонница предлагала Рыбаку за телефонный разговор? (5 000 гривен)

Когда впервые на телеэкраны вышло шоу "Холостяк"? (В марте 2011 года)

Сколько пар поженились за всю историю шоу "Холостяк"? (Три)

Со счетом 4:5 победу и лучшие девайсы для приготовления голубцов в последнем испытании 3 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY" получила команда девушек.

За 45 минут обе команды приготовили свои вариации на голубцы и подали их судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович единогласно признали блюдо холостяков лучшим и отдали им победные три балла в конкурсе.

В итоге 3 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY" победу и символическую сковородку "Мастер Шеф" получила команда Алексея Тригубенко, Андрея Рыбака и Ильи Рыбальченко.

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