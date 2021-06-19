Щотижня кухня "Мастер Шеф.CELEBRITY" перевіряє відомих українських зірок на кулінарне вміння та хист, вміння приготувати страву в екстремальних умовах, а призом для найкращої команди є ексклюзивна срібна пательня з емблемою проєкту.

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У 3 епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" за статусний подарунок від кулінарного проєкту боротимуться учасники реаліті-шоу "Холостячка" та "Холостяк". Жіночу команду представлятимуть Юлія "Зайка" Бельченко, Джесіка Чегі та Дана Оханська, а чоловічу – Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко.

Конкурс "Естафета"

У першому випробуванні командам потрібно за 45 хвилин приготувати вишукану ресторанну страву: равіолі з курячим філе, горгонзолою та соусом з шавлії.

Оскільки цей конкурс естафета, зіркам реаліті-шоу "Холостячка" та "Холостяк" потрібно визначитися хто за який етап буде відповідати. Окрім звичних правил конкурсу на кожного члена команди чекатиме своя коробка-загадка з сюрпризом – ускладненням.

Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович перед початком конкурсу запитав кожного з зірок реаліті-шоу чи вмію вони готувати та як часто роблять це вдома. Відповіді були дивовижні!

Джесіка Чегі, котра боролася в шоу "Холостяк" за серце Михайла Заливаки, зізналася, що брала участь в угорській версії кулінарного шоу "Мастер Шеф" та навіть пройшла до 25 найкращих кухарів проєкту. А от в інших дівчат не все так добре з кулінарією: Дана Оханська взагалі не готує, а Юля Бельченко час від часу готує для себе.

Щодо кулінарних вмінь чоловічої команди – вони знають як приготувати картопляне пюре! На цьому, мабуть, все. Хоч Ілля Рибальченко поділився, що частенько варив гречку на проєкті "Холостячка" для себе й для інших хлопців, котрі теж боролися за серце Ксенії Мішиної.

У підсумку за 45 хвилин товсте тісто, відсутність спецій у страві хлопців та майже ідеальні равіолі жіночої команди. Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович без вагань віддали перший бал за перше випробування з трьох дівчатам.

Кулінарний крокодил

У другому випробуванні обом командам потрібно приготувати страву за 20 хвилин, але з ускладненням – тільки хтось один з команди буде знати назву страви та показуватиме її іншим жестами.

Першою відгадувати та готувати страву азійської кухні – смажені спрінг роли випало чоловічій команді, а показував покрокове приготування Андрій Рибак.

Дівчача команда повинна приготувати гребінці зі шпинатом у вершках, а показувати рецепт для решти дівчат випало Юлі "Зайці" Бельченко.

Попри всі труднощі "перекладу" перемогу у другому випробуванні здобула команда мужніх холостяків, адже у дівчат виникли проблеми із гребінцями – вони були не зачищені та погано приготовані.

Два бали здобула чоловіча команда. Рахунок 2:1.

Правда або дія

У третьому і завершальному випробуванні 3 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY" командам потрібно приготувати українські голубці. Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували для команд дві коробки-загадки: під першою були всі необхідні девайси для приготування голубців, а під другою коробкою-загадкою були шпатель, криві виделки, дірява каструля та сковорідка.

Щоб отримати зручні девайси судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували 10 запитань, по п'ять для кожної команди.

Запитання були такі:

На яку пластичну операцію наважилася Дана? (Ніс)

Скільки побачень відбулось у Олексія після шоу з фанатками? (На жодне не сходив)

Які танці обожнює Джесіка та займається ними понад 7 років? (Латиноамериканські)

У кого з хлопців найбільше підписників в інстаграм? (Андрія Рибака)

Хто з дівчат працював на касі супермаркету? (Юля)

Наскільки зросла кількість підписників у Рибака після шоу "Холостячка"? (200 тисяч)

Який шедевр приготувала собі Юля за лаштунками проєкту "Холостяк" на обід? (Заморожене філе курки)

Скільки грошей шанувальниця пропонувала Рибаку за телефонну розмову? (5000 гривень)

Коли вперше на телеекрани вийшло шоу "Холостяк"? (У березні 2011 року)

Скільки пар одружилося за всю історію шоу "Холостяк"? (Три)

З рахунком 4:5 перемогу та кращі девайси для приготування голубців в останньому випробуванні 3 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY" отримала дівоча команда.

За 45 хвилин обидві команди приготували свої варіації на голубці та подали їх суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович одноголосно визнали страву холостяків найкращою та віддали їм переможні три бали у конкурсі.

У підсумку 3 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY" перемогу та символічну сковорідку "Мастер Шеф" отримала команда Олексія Тригубенка, Андрія Рибака та Іллі Рибальченка.

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