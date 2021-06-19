Щотижня кухня "Мастер Шеф.CELEBRITY" перевіряє відомих українських зірок на кулінарне вміння та хист, вміння приготувати страву в екстремальних умовах, а призом для найкращої команди є ексклюзивна срібна пательня з емблемою проєкту.
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У 3 епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" за статусний подарунок від кулінарного проєкту боротимуться учасники реаліті-шоу "Холостячка" та "Холостяк". Жіночу команду представлятимуть Юлія "Зайка" Бельченко, Джесіка Чегі та Дана Оханська, а чоловічу – Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко.
Конкурс "Естафета"
У першому випробуванні командам потрібно за 45 хвилин приготувати вишукану ресторанну страву: равіолі з курячим філе, горгонзолою та соусом з шавлії.
Оскільки цей конкурс естафета, зіркам реаліті-шоу "Холостячка" та "Холостяк" потрібно визначитися хто за який етап буде відповідати. Окрім звичних правил конкурсу на кожного члена команди чекатиме своя коробка-загадка з сюрпризом – ускладненням.
Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович перед початком конкурсу запитав кожного з зірок реаліті-шоу чи вмію вони готувати та як часто роблять це вдома. Відповіді були дивовижні!
Джесіка Чегі, котра боролася в шоу "Холостяк" за серце Михайла Заливаки, зізналася, що брала участь в угорській версії кулінарного шоу "Мастер Шеф" та навіть пройшла до 25 найкращих кухарів проєкту. А от в інших дівчат не все так добре з кулінарією: Дана Оханська взагалі не готує, а Юля Бельченко час від часу готує для себе.
Щодо кулінарних вмінь чоловічої команди – вони знають як приготувати картопляне пюре! На цьому, мабуть, все. Хоч Ілля Рибальченко поділився, що частенько варив гречку на проєкті "Холостячка" для себе й для інших хлопців, котрі теж боролися за серце Ксенії Мішиної.
У підсумку за 45 хвилин товсте тісто, відсутність спецій у страві хлопців та майже ідеальні равіолі жіночої команди. Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович без вагань віддали перший бал за перше випробування з трьох дівчатам.
Кулінарний крокодил
У другому випробуванні обом командам потрібно приготувати страву за 20 хвилин, але з ускладненням – тільки хтось один з команди буде знати назву страви та показуватиме її іншим жестами.
Першою відгадувати та готувати страву азійської кухні – смажені спрінг роли випало чоловічій команді, а показував покрокове приготування Андрій Рибак.
Дівчача команда повинна приготувати гребінці зі шпинатом у вершках, а показувати рецепт для решти дівчат випало Юлі "Зайці" Бельченко.
Попри всі труднощі "перекладу" перемогу у другому випробуванні здобула команда мужніх холостяків, адже у дівчат виникли проблеми із гребінцями – вони були не зачищені та погано приготовані.
Два бали здобула чоловіча команда. Рахунок 2:1.
Правда або дія
У третьому і завершальному випробуванні 3 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY" командам потрібно приготувати українські голубці. Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували для команд дві коробки-загадки: під першою були всі необхідні девайси для приготування голубців, а під другою коробкою-загадкою були шпатель, криві виделки, дірява каструля та сковорідка.
Щоб отримати зручні девайси судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували 10 запитань, по п'ять для кожної команди.
Запитання були такі:
- На яку пластичну операцію наважилася Дана? (Ніс)
- Скільки побачень відбулось у Олексія після шоу з фанатками? (На жодне не сходив)
- Які танці обожнює Джесіка та займається ними понад 7 років? (Латиноамериканські)
- У кого з хлопців найбільше підписників в інстаграм? (Андрія Рибака)
- Хто з дівчат працював на касі супермаркету? (Юля)
- Наскільки зросла кількість підписників у Рибака після шоу "Холостячка"? (200 тисяч)
- Який шедевр приготувала собі Юля за лаштунками проєкту "Холостяк" на обід? (Заморожене філе курки)
- Скільки грошей шанувальниця пропонувала Рибаку за телефонну розмову? (5000 гривень)
- Коли вперше на телеекрани вийшло шоу "Холостяк"? (У березні 2011 року)
- Скільки пар одружилося за всю історію шоу "Холостяк"? (Три)
З рахунком 4:5 перемогу та кращі девайси для приготування голубців в останньому випробуванні 3 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY" отримала дівоча команда.
За 45 хвилин обидві команди приготували свої варіації на голубці та подали їх суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович одноголосно визнали страву холостяків найкращою та віддали їм переможні три бали у конкурсі.
У підсумку 3 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY" перемогу та символічну сковорідку "Мастер Шеф" отримала команда Олексія Тригубенка, Андрія Рибака та Іллі Рибальченка.
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