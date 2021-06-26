Премьера Мастер Шеф. CELEBRITY: настоящая фамилия Вольновой и странная привычка Андраде
Источник:24 канал
В четвертом эпизоде кулинарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" будут соревноваться блондинки против брюнеток, а именно Алена Шоптенко, Светлана Вольнова, Ирина Федишин, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева и Мишель Андраде. Будет жарко – не пропустите!
В четвертом эпизоде шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" судьи столкнули между собой брюнеток и блондинок, ведь их извечная борьба "кто из них лучше" не закончится никогда. В команде блондинок были танцовщица Елена Шоптенко, светская львица Светлана Вольнова и певица Ирина Федишин.
Читайте также Премьера Мастер Шеф. CELEBRITY: блюда вместо роз и новые подробности из жизни Андрея Рыбака
В команде брюнеток были певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, телеведущая Надежда Матвеева и певица Мишель Андраде.
На обе команды ждут три конкурса, победитель получит за первый – 1 балл, за второй – 2 балла, а за третий – 3 балла. Команду, которая одержит победу в 4 эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" ждет особый приз – серебряная сковородка "Мастер Шеф".
Эстафета
По правилам первого конкурса командам нужно наперегонки приготовить традиционное украинское блюдо – вареники с картофелем и грибным соусом. На первом этапе участнице нужно приготовить тесто, нарезать грибы и лук. На втором – приготовить начинку, тушить грибы со сливками, а на третьем – сформировать вареники, отварить их и перебить грибной соус.
Куда же без осложнений от судей "Мастер Шеф. CELEBRITY"! На первом этапе Александре Зарицкой с синей команды и Ирине Федишин с красной нужно было готовить с пакетами на руках, на втором Мишель Андраде и Алена Шоптенко прежде чем начать готовить начинку для вареников должны были выбрать пинцетом кубики картофеля из салата оливье, а на третьем наиболее опытным звездам шоу-бизнеса пришлось лепить блюдо в клипсах для снятия гель-лака.
Обе команды молодцы, ведь девушки не растерялись и за 45 минут приготовили два блюда, но только одна из них заслуживает 1 балл. По вердикту судей "Мастер Шеф. CELEBRITY" его получила команда брюнеток, ведь блондинки не добавили к вареникам специй.
Кулинарный крокодил
Команде необходимо выбрать одну участницу, которая и будет жестами доносить рецепт приготовления блюда коллегам, а те в свою очередь будут сразу готовить.
Поскольку работать на кухне команды будут по очереди, пришлось сделать небольшую жеребьевку, в которой победила команда красных. На разгадывание и приготовления блюда у команды будет 25 минут.
От команды красных показывать блюдо вызвалась Елена Шоптенко. Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" загадали девушке виноградно-яблочные оладьи с финиковой пастой. А для команды синих судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили креветки в коксово-томатном соусе.
Обе команды старались как можно быстрее разгадать жесты своих и приготовить загаданные блюда, однако кулинарный крокодил гораздо сложнее обычного.
Во время дегустации блюда команды синих Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович отметили, что девушки не почистили креветки от кишечника, что касается команды красных – в их оладьях судьи нашли кожуры от винограда.
В обоих блюдах были ошибки, но даже шкурки от винограда не смогли испортить вкус оладий блондинок. Судьи отдали красной команде 2 очка.
Правда или действие
В третьем решающем конкурсе команда, которая получит три балла, станет победителем 4 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY".
Обеим командам нужно приготовить фаршированные перцы с соусом бешамель, но не все так просто! У судей есть два набора нужных комплектующих для приготовления блюда: кастрюли, терки, острый нож, ложки и вилки. Но только один из них в отличном состоянии, другой – поломанный и самодельный.
Какой из этих наборов достанется команде синих, а какой красным – узнаем после дополнительного осложнения. Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили дополнительные 12 вопросов для обеих команд, а отвечать нужно о соперницах.
Вопросы для участников были такие:
- В этом году в Доминикане Ирина праздновала День влюбленных с ...? (Элертом и Мишиной)
- Какую профессию прочили Александре ее родители? (Юрист)
- Какая настоящая фамилия Светланы Вольновой? (Короткова)
- Что такого делала Мишель Андраде в школе, что на нее смотрели искоса одноклассники? (Громко свистела, чтобы позвать одноклассников)
- У кого из суддей Елена может попросить соли, если кончилась? (Дмитрий Монатик)
- Сколько раз была замужем Надя Матвеева? (Два раза)
- Первый музыкальный инструмент Ирины? (Синтезатор)
- Как называется первый студийный альбом группы KAZKA? (Карма)
- С кем из президентов танцевала Елена Шоптенко? (Владимир Зеленский)
- Как появилась собака в жизни Нади? (Взяла из приюта)
- Каким блюдом Светлана обольщала Макса Михайлюка в шоу "Званый ужин"? (Лягушачьи лапки)
- Откуда родом Мишель Андраде? (Боливия)
Поскольку счет правильных ответов был 3:3, судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" поставили дополнительный вопрос обоем командам: "Кого больше на планете Земля: натуральных блондинок или натуральных брюнеток?". Александра Закрицкая первой ответила, что брюнеток и не прогадала. Команда красных получила отличный комплект девайсов от судей, а от синим достались самодельное принадлежности.
За 45 минут команды с горем пополам приготовили и подали судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY" фаршированные перцы с соусом бешамель, ведь готовить было крайне трудно.
Надежда Матвеева подала судьям блюдо, зачитывая авторский стих, а Светлана Вольнова решила подать перцы в стиле инсталляции Жуана Миро: отдельно подали соус на половине сковородки.
По вердикту судей в четвертом эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" победу одержали блондинки: Алена Шоптенко, Светлана Вольнова, Ирина Федишин.
Смотрите 4 эпизод "Мастер Шеф. CELEBRITY" онлайн – видео: загрузится позже