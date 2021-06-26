Премьера Мастер Шеф. CELEBRITY: настоящая фамилия Вольновой и странная привычка Андраде

В четвертом эпизоде кулинарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" будут соревноваться блондинки против брюнеток, а именно Алена Шоптенко, Светлана Вольнова, Ирина Федишин, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева и Мишель Андраде. Будет жарко – не пропустите!

В четвертом эпизоде шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" судьи столкнули между собой брюнеток и блондинок, ведь их извечная борьба "кто из них лучше" не закончится никогда. В команде блондинок были танцовщица Елена Шоптенко, светская львица Светлана Вольнова и певица Ирина Федишин.

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В команде брюнеток были певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, телеведущая Надежда Матвеева и певица Мишель Андраде.

На обе команды ждут три конкурса, победитель получит за первый – 1 балл, за второй – 2 балла, а за третий – 3 балла. Команду, которая одержит победу в 4 эпизоде ​​"Мастер Шеф. CELEBRITY" ждет особый приз – серебряная сковородка "Мастер Шеф".

Эстафета

По правилам первого конкурса командам нужно наперегонки приготовить традиционное украинское блюдо – вареники с картофелем и грибным соусом. На первом этапе участнице нужно приготовить тесто, нарезать грибы и лук. На втором – приготовить начинку, тушить грибы со сливками, а на третьем – сформировать вареники, отварить их и перебить грибной соус.

Куда же без осложнений от судей "Мастер Шеф. CELEBRITY"! На первом этапе Александре Зарицкой с синей команды и Ирине Федишин с красной нужно было готовить с пакетами на руках, на втором Мишель Андраде и Алена Шоптенко прежде чем начать готовить начинку для вареников должны были выбрать пинцетом кубики картофеля из салата оливье, а на третьем наиболее опытным звездам шоу-бизнеса пришлось лепить блюдо в клипсах для снятия гель-лака.

Обе команды молодцы, ведь девушки не растерялись и за 45 минут приготовили два блюда, но только одна из них заслуживает 1 балл. По вердикту судей "Мастер Шеф. CELEBRITY" его получила команда брюнеток, ведь блондинки не добавили к вареникам специй.

Кулинарный крокодил

Команде необходимо выбрать одну участницу, которая и будет жестами доносить рецепт приготовления блюда коллегам, а те в свою очередь будут сразу готовить.

Поскольку работать на кухне команды будут по очереди, пришлось сделать небольшую жеребьевку, в которой победила команда красных. На разгадывание и приготовления блюда у команды будет 25 минут.

От команды красных показывать блюдо вызвалась Елена Шоптенко. Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" загадали девушке виноградно-яблочные оладьи с финиковой пастой. А для команды синих судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили креветки в коксово-томатном соусе.

Обе команды старались как можно быстрее разгадать жесты своих и приготовить загаданные блюда, однако кулинарный крокодил гораздо сложнее обычного.

Во время дегустации блюда команды синих Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович отметили, что девушки не почистили креветки от кишечника, что касается команды красных – в их оладьях судьи нашли кожуры от винограда.

В обоих блюдах были ошибки, но даже шкурки от винограда не смогли испортить вкус оладий блондинок. Судьи отдали красной команде 2 очка.

Правда или действие

В третьем решающем конкурсе команда, которая получит три балла, станет победителем 4 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY".

Обеим командам нужно приготовить фаршированные перцы с соусом бешамель, но не все так просто! У судей есть два набора нужных комплектующих для приготовления блюда: кастрюли, терки, острый нож, ложки и вилки. Но только один из них в отличном состоянии, другой – поломанный и самодельный.

Какой из этих наборов достанется команде синих, а какой красным – узнаем после дополнительного осложнения. Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подготовили дополнительные 12 вопросов для обеих команд, а отвечать нужно о соперницах.

Вопросы для участников были такие:

В этом году в Доминикане Ирина праздновала День влюбленных с ...? (Элертом и Мишиной)

Какую профессию прочили Александре ее родители? (Юрист)

Какая настоящая фамилия Светланы Вольновой? (Короткова)

Что такого делала Мишель Андраде в школе, что на нее смотрели искоса одноклассники? (Громко свистела, чтобы позвать одноклассников)

У кого из суддей Елена может попросить соли, если кончилась? (Дмитрий Монатик)

Сколько раз была замужем Надя Матвеева? (Два раза)

Первый музыкальный инструмент Ирины? (Синтезатор)

Как называется первый студийный альбом группы KAZKA? (Карма)

С кем из президентов танцевала Елена Шоптенко? (Владимир Зеленский)

Как появилась собака в жизни Нади? (Взяла из приюта)

Каким блюдом Светлана обольщала Макса Михайлюка в шоу "Званый ужин"? (Лягушачьи лапки)

Откуда родом Мишель Андраде? (Боливия)

Поскольку счет правильных ответов был 3:3, судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" поставили дополнительный вопрос обоем командам: "Кого больше на планете Земля: натуральных блондинок или натуральных брюнеток?". Александра Закрицкая первой ответила, что брюнеток и не прогадала. Команда красных получила отличный комплект девайсов от судей, а от синим достались самодельное принадлежности.

За 45 минут команды с горем пополам приготовили и подали судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY" фаршированные перцы с соусом бешамель, ведь готовить было крайне трудно.

Надежда Матвеева подала судьям блюдо, зачитывая авторский стих, а Светлана Вольнова решила подать перцы в стиле инсталляции Жуана Миро: отдельно подали соус на половине сковородки.

По вердикту судей в четвертом эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" победу одержали блондинки: Алена Шоптенко, Светлана Вольнова, Ирина Федишин.

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