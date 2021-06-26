У четвертому епізоді шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" судді зіштовхнули між собою брюнеток та блондинок, адже їхня одвічна боротьба "хто з них кращий" не закінчиться ніколи. У команді блондинок були танцівниця Олена Шоптенко, світська левиця Світлана Вольнова та співачка Ірина Федишин.
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У команді брюнеток були співачка та солістка гурту "KAZKA" Олександра Заріцька, телеведуча Надія Матвєєва та співачка Мішель Андраде.
На обидві команди чекає три конкурси, переможець отримає за перше – 1 бал, за друге – 2 бали та за третє – 3 бали. На команду, котра отримає перемогу у 4 епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" чекає особливий приз – срібна сковорідка "Мастер Шеф".
Естафета
За правилами першого конкурсу командам потрібно навипередки приготувати традиційну українську страву – вареники з картоплею та грибним соусом. На першому етапі учасниці потрібно приготувати тісто, нарізати гриби та цибулю. На другому – приготувати начинку, тушкувати гриби з вершками, а на третьому – сформувати вареники, відварити їх та перебити грибний соус.
Куди ж без ускладнень від суддів "Мастер Шеф. CELEBRITY"! На першому етапі Олександрі Заріцькій з синьої команди та Ірині Федишин з червоної потрібно було готувати з пакетами на руках, на другому Мішель Андраде та Олена Шоптенко перш ніж розпочати приготування начинки для вареників повинні були вибрати пінцетом кубики картоплі з салату олів'є, а на третьому найбільш досвідченим зіркам шоу-бізу довелося ліпити страву у кліпсах для зняття гель-лаку.
Обидві команди молодці, адже дівчата не розгубилися та за 45 хвилин приготували дві страви, але тільки одна з них заслуговує 1 балу. За вердиктами суддів "Мастер Шеф. CELEBRITY" його отримала команда брюнеток, адже блондинки не додали до вареників спецій.
Кулінарний крокодил
Командам потрібно обрати одну учасницю, котра й буде жестами доносити рецепт приготування страви до колег, а ті своєю чергою будуть одразу готувати.
Оскільки працювати на кухні команди будуть по черзі, довелося зробити невеличке жеребкування, котре перемогла команда червоних. На розгадування та приготування страви у команди буде 25 хвилин.
Від команди червоних показувати страву визвалася Олена Шоптенко. Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" загадали дівчині виноградно-яблучні оладки з фініковою пастою. А для команди синіх судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували креветки в коксово-томатному соусі.
Обидві команди намагалися якомога швидше розгадати жести своїх колег та приготувати загадані страви, проте кулінарний крокодил набагато складніший за звичайний.
Під час дегустування страви команди синіх Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович відзначили, що дівчата не почистили креветки від кишківника, щодо команди червоних – у їхніх оладка судді знайшли шкірки від винограду.
В обох стравах були помилки, але навіть шкірки від винограду не змогли зіпсувати смак оладок блондинок. Судді віддали червоній команді 2 бали.
Правда або дія
У третьому вирішальному конкурсі команда, котра отримає три бали, стане переможцем 4 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY".
Обом командам потрібно приготувати фаршировані перці з соусом Бешамель, але не все так просто! У суддів є два набори потрібних девайсів для приготування страви: каструлі, тертки, гострий ніж, ложки та виделки. Але тільки один з них у відмінному стані, інший – поламаний та саморобний.
Який з цих наборів дістанеться команді синіх, а який червоним – дізнаємося після додаткового ускладнення. Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували додаткові 12 запитань для обох команд, а відповідати потрібно про суперниць.
Запитання для учасниць були такі:
- Цьогоріч в Домінікані Ірина святкувала День закоханих з…? (Елертом та Мішиною)
- Яку професію пророчили Олександрі її батьки? (Юристки)
- Яке справжнє прізвище Світлани Вольнової? (Короткова)
- Що такого робила Мішель Андраде в школі, що на неї дивилися скоса однокласники? (Гучно свистіла, аби гукнути однокласників)
- У кого із сусідів Олена може попросити солі, якщо скінчилася? (Дмитро Монатік)
- Скільки разів була заміжня Надя Матвєєва? (Два рази)
- Перший музичний інструмент Ірини? (Синтезатор)
- Яку назву має перший студійний альбом гурту KAZKA? (Карма)
- З ким з президентів танцювала Олена Шоптенко? (Володимир Зеленський)
- Як з'явилася собака в житті Наді? (Взяла з притулку)
- Якою стравою Світлана зваблювала Макса Михайлюка в шоу "Звана вечеря"? (Жаб'ячі лапки)
- Звідки родом Мішель Андраде? (Болівія)
Оскільки рахунок правильних відповідей був 3:3 судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" поставили додаткове запитання обидвом командам: "Кого більше на планеті Земля: натуральних білявок чи натуральних брюнеток?". Олександра Закрицька першою відповіла, що брюнеток та не прогадала. Команда червоних отримала відмінний комплект девайсів від суддів, а от синім дісталося саморобне приладдя.
За 45 хвилин команди з горем пополам приготували та подали суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY" фаршировані перці з соусом Бешамель, адже готувати було вкрай важко.
Надія Матвєєва подала суддям страву зачитуючи авторський вірш, а Світлана Вольнова вирішила подати перці у стилі інсталяції Жуана Міро: окремо подали соус на половині сковорідки.
За вердиктами суддів у четвертому епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" перемогу здобули білявки: Олена Шоптенко, Світлана Вольнова, Ірина Федишин.
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