Рецепт куриных бедер с медом и картофелем
- Время: 1 час 5 минут
- Порции: 4
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Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Приправьте куриные бедрышки солью, перцем и чесночным порошком.
- Разогрейте в большой чугунной сковороде оливковое масло. Обжарьте на нем мясо на среднем огне, пока кожица не станет золотистой (по 3 минуты с каждой стороны).
Фото Сafe delites
- Обжарьте на той же сковороде, где жарилась курица, чеснок. Добавьте мед, оба вида горчицы и воду. Хорошо перемешайте. Полейте приготовленным соусом куриные бедра.
- Нарежьте картофель четвертинками и добавьте к остальным ингредиентам.
- Отправьте сковороду в духовку на 40 – 50 минут.
Приятного аппетита!