Рецепт куриных бедер с медом и картофелем

  • Время: 1 час 5 минут
  • Порции: 4

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Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Приправьте куриные бедрышки солью, перцем и чесночным порошком.
  1. Разогрейте в большой чугунной сковороде оливковое масло. Обжарьте на нем мясо на среднем огне, пока кожица не станет золотистой (по 3 минуты с каждой стороны).


Фото Сafe delites

  1. Обжарьте на той же сковороде, где жарилась курица, чеснок. Добавьте мед, оба вида горчицы и воду. Хорошо перемешайте. Полейте приготовленным соусом куриные бедра.
  1. Нарежьте картофель четвертинками и добавьте к остальным ингредиентам.
  1. Отправьте сковороду в духовку на 40 – 50 минут.

Приятного аппетита!