Рецепт курячих стегон з медом та картоплею
- Час: 1 година 5 хвилин
- Порції: 4
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Присмачте курячі стегенця сіллю, перцем і часниковим порошком.
- Розігрійте оливкову олію у великій чавунній сковороді на середньому вогні. Обсмажте м'ясо по 3 хвилини з кожного боку, доки шкірка не стане золотавою.
Фото Сafe delites
- Обсмажте часник на тій же сковороді де смажилася курка. Додайте в мед, обидві гірчиці і воду, добре перемішайте. Полийте приготованим соусом курячі стегна.
- Наріжте картоплю четвертинками та додайте до решти інгредієнтів.
- Випікайте страву в духовці 40 – 50 хвилин.
Смачного!