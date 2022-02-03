Рецепт курячих стегон з медом та картоплею

  • Час: 1 година 5 хвилин
  • Порції: 4

Читайте також Білок – із курятини, а клітковина – з овочів: яким має бути справді збалансоване харчування

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Присмачте курячі стегенця сіллю, перцем і часниковим порошком.
  1. Розігрійте оливкову олію у великій чавунній сковороді на середньому вогні. Обсмажте м'ясо по 3 хвилини з кожного боку, доки шкірка не стане золотавою.


Фото Сafe delites

  1. Обсмажте часник на тій же сковороді де смажилася курка. Додайте в мед, обидві гірчиці і воду, добре перемішайте. Полийте приготованим соусом курячі стегна.
  1. Наріжте картоплю четвертинками та додайте до решти інгредієнтів.
  1. Випікайте страву в духовці 40 – 50 хвилин.

Смачного!