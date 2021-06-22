Готовое меню из несложных блюд на пикник: от закуски до шашлыка на любой вкус

Собираетесь на природу, но не знаете, что приготовить, чтобы и вкусно, и быстро, и не за все деньги? Мы подготовили для вас готовое меню на пикник с пошаговыми рецептами приготовления блюд. Выберите те которые вам нравятся, или готовьте все меню – приятного аппетита!
Летом много выходных и праздничных дней, а это значит, что при хорошей и солнечной погоде можно собрать родственников или друзей и отправиться на пикник.
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Какой же пикник без мангала и ароматного шашлыка! Мы собрали для вас рецепты вкусных и быстрых блюд, которые вы можете приготовить на природе: от элементарных бутербродов до паштета из клюквы и шашлыка. Готовьте и празднуйте вместе с нами!
Шашлык
Время: 3 часа
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 218 ккал
Шашлык на мангале / Фото Факты
– 1 кг свинины (шея);
– 1 ст. л соли;
– сухие специи к шашлыку.
- Тщательно помойте и просушите мясо бумажным полотенцем.
- Нарежьте свинину на небольшие куски, чтобы удобно было населять их на шампур и есть.
- Переложите мясо в глубокую миску и добавьте специй и соли.
- Руками перемешайте мясо со специями. Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник мариноваться на 2 часа.
- Мясо готово к жарке на мангале. Приятного аппетита!
Куриные голени гриль
Время: 2 часа
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 206 ккал
Куриные голени / Фото Праздничные блюда
– 8 куриных голеней;
– 2 ст. л паприки;
– 1 ч. л соли;
– 2 ст. л майонеза;
– 3-4 зубчика чеснока.
- Тщательно помойте голени водой, просушите слоем бумажного полотенца.
- Переложите курятину в глубокую миску.
- Смешайте для маринада соль, майонез и паприку, выжмите чеснок и перемешайте.
- Замаринуйте голени в маринаде и накройте слоем пищевой пленки.
- Отправьте курятину мариноваться в холодильник на 60 – 80 минут.
- Голени готовы к приготовлению: выложите их на решетку и обжаривайте до готовности. Приятного аппетита!
Грибы на решетке
Время: 60 минут
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 106 ккал
Шампиньоны на решетке / Фото Фактопы
– 500 г шампиньонов;
– 2 ст. л майонеза;
– 1 ст. л эстрагона;
– соль на ваш вкус.
- Тщательно помойте и почистите грибы от кожуры.
- Переложите шампиньоны в миску и заправьте специями и майонезом.
- Руками перемешайте шампиньоны в маринаде и накройте слоем пищевой пленки.
- Отправьте грибы мариноваться в холодильник на 40 минут.
- Замаринованные грибы выложите на решетку и обжаривайте до готовности. Приятного аппетита!
Картофель на шампуре
Время: 60 минут
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 136 ккал
Картофель на шампуре / Фото Реддит
– 500 г картофеля;
– соль на ваш вкус;
– 1 ст. л розмарина;
– 2 ст. л масла.
- Тщательно помойте картофель водой, просушите бумажным полотенцем.
- Нарежьте картофель на кружочки и переложите их в миску.
- Заправьте нарезанный картофель маслом и сухим розмарином, посолите – перемешайте руками.
- Населите картофель на шампур и обжаривайте на мангале до готовности. Приятного аппетита!
Лаваш с моцареллой на сетке
Время: 20 минут
Порции: 5
Калорийность на 100 граммов: 112 ккал
Лаваш / Фото Олх
– 300 г лаваша;
– 200 г моцареллы.
- Разрежьте лаваш на квадраты 12х12 сантиметров или более крупные, все зависит от размера лаваша.
- Натрите моцареллу на грубой терке.
- Выложите моцареллу на лаваш и заверните в трубочки.
- Переложите сформированные рулетики на сетку и обжаривайте на мангале до хрустящей корочки. Приятного аппетита!
Овощи с хумусом
Время: 20 минут
Порции: 4 – 5
Калорийность на 100 граммов: 150 ккал
Овощи с хумусом / Фото Веганство
– помидоры;
– огурцы;
– редиска;
– сладкий перец;
– морковь;
– зеленый лук.
- Тщательно помойте и нарежьте овощи на ваш вкус. Мы нарезаем так: помидоры на четвертинки, огурцы – грубой соломкой, редис – пополам, сладкий перец – средними кусками, морковь – толстой соломкой, а зеленый лук на крупные куски.
- Выложите овощи в контейнер и подавайте с хумусом. Приятного аппетита!
Паштет с клюквой
Время: 80 минут
Порции: 3 по 250 граммов
Калорийность на 100 граммов: 150 ккал
Паштет / Фото Анастасия Понедилок
– 500 г индюшиной печени;
– 1 морковь;
– 2 ст. л сливочного масла;
– 1 луковица;
– 300 г клюквы;
– 1 ст. л крахмала кукурузного;
– 1 ст. л сахара.
- Тщательно помойте печень, просушите и нарежьте на куски.
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом, обжарьте на ней печень до готовности.
- Переложите готовую печень в чашу блендера.
- На этой же сковородке обжарьте мелко нарезанный лук и морковь.
- Добавьте соли и перемешайте овощи. По желанию можно добавить любимых специй: черный молотый перец, майоран или тимьян.
- Соедините овощи с печенью и измельчите в блендере до однородной массы.
- По желанию можно дополнительно перетереть паштет через мелкое сито.
- В небольшой кастрюле доведите до кипения клюкву, сахар – варите несколько минут при постоянном помешивании.
- Добавьте крахмал и снова доведите до кипения помешивая.
- Процедите готовое варенье из клюквы через мелкое сито, чтобы избавиться от кожуры.
- Разложите паштет по керамическим мисочкам – охладите.
- Охлажденную клюкву вылейте на паштет и отправьте в холодильник до полного остывания.
- Подавайте паштет с клюквой в керамической мисочке или намазав на батон. Приятного аппетита!
Маринованный лук к мясу
Время: 50 минут
Порции: 2 – 3
Калорийность на 100 граммов: 105 ккал
Маринованный лук / Фото Кухар
– 1 большая луковица;
– 50 г сахара;
– 50 г соли;
– 100 г яблочного уксуса;
– 150 мл воды;
– 2 горошины душистого перца.
- Почистите лук от шелухи и нарежьте тонкими кольцами.
- В небольшой кастрюле доведите до кипения сахар, соль, воду, уксус. Залейте маринадом лук и добавьте перец.
- Накройте лук слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 – 40 минут. Приятного аппетита!
Сельдь на бутерброды
Время: 10 минут
Порции: 6 – 8
Калорийность на 100 граммов: 85 ккал
Бутерброды с селедкой / Фото Лучшие рецепты
– 1 буханка черного хлеба;
– сельдь;
– киви.
- Нарежьте хлеб на кусочки.
- Выложите на хлеб по кусочку селедки.
- Нарежьте киви кольцами и положите сверху на бутерброд.
- Вкусные бутерброды с селедкой готовы. Приятного аппетита!
Бутерброды со шпротами
Время: 10 минут
Порции: 6 – 8
Калорийность на 100 граммов: 95 ккал
Бутерброды со шпротами / Фото Лайфхакер
– 1 буханка черного хлеба;
– шпроты;
– лимон;
– сливочное масло.
- Нарежьте батон на кусочки. Смажьте сливочным маслом всю поверхность хлеба.
- Выложите по центру бутерброда шпроты.
- Нарежьте лимон половинками и выложите по кусочку с одной стороны бутерброда.
- Подавайте бутерброды охлажденными. Приятного аппетита!
Не забывайте, что на природу также можно брать квашеные огурцы, помидоры и болгарский перец. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений!