Готовое меню из несложных блюд на пикник: от закуски до шашлыка на любой вкус

Собираетесь на природу, но не знаете, что приготовить, чтобы и вкусно, и быстро, и не за все деньги? Мы подготовили для вас готовое меню на пикник с пошаговыми рецептами приготовления блюд. Выберите те которые вам нравятся, или готовьте все меню – приятного аппетита!

Летом много выходных и праздничных дней, а это значит, что при хорошей и солнечной погоде можно собрать родственников или друзей и отправиться на пикник.

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Какой же пикник без мангала и ароматного шашлыка! Мы собрали для вас рецепты вкусных и быстрых блюд, которые вы можете приготовить на природе: от элементарных бутербродов до паштета из клюквы и шашлыка. Готовьте и празднуйте вместе с нами!

Шашлык

Время: 3 часа

Порции: 3 – 4

Калорийность на 100 граммов: 218 ккал



Шашлык на мангале / Фото Факты

Тщательно помойте и просушите мясо бумажным полотенцем. Нарежьте свинину на небольшие куски, чтобы удобно было населять их на шампур и есть. Переложите мясо в глубокую миску и добавьте специй и соли. Руками перемешайте мясо со специями. Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник мариноваться на 2 часа. Мясо готово к жарке на мангале. Приятного аппетита!

Куриные голени гриль

– 1 кг свинины (шея);– 1 ст. л соли;– сухие специи к шашлыку.

Время: 2 часа

Порции: 3 – 4

Калорийность на 100 граммов: 206 ккал



Куриные голени / Фото Праздничные блюда

Тщательно помойте голени водой, просушите слоем бумажного полотенца. Переложите курятину в глубокую миску. Смешайте для маринада соль, майонез и паприку, выжмите чеснок и перемешайте. Замаринуйте голени в маринаде и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте курятину мариноваться в холодильник на 60 – 80 минут. Голени готовы к приготовлению: выложите их на решетку и обжаривайте до готовности. Приятного аппетита!

Грибы на решетке

Ингредиенты:– 8 куриных голеней;– 2 ст. л паприки;– 1 ч. л соли;– 2 ст. л майонеза;– 3-4 зубчика чеснока.

Время: 60 минут

Порции: 3 – 4

Калорийность на 100 граммов: 106 ккал



Шампиньоны на решетке / Фото Фактопы

Тщательно помойте и почистите грибы от кожуры. Переложите шампиньоны в миску и заправьте специями и майонезом. Руками перемешайте шампиньоны в маринаде и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте грибы мариноваться в холодильник на 40 минут. Замаринованные грибы выложите на решетку и обжаривайте до готовности. Приятного аппетита!

Картофель на шампуре

– 500 г шампиньонов;– 2 ст. л майонеза;– 1 ст. л эстрагона;– соль на ваш вкус.

Время: 60 минут

Порции: 3 – 4

Калорийность на 100 граммов: 136 ккал



Картофель на шампуре / Фото Реддит

Тщательно помойте картофель водой, просушите бумажным полотенцем. Нарежьте картофель на кружочки и переложите их в миску. Заправьте нарезанный картофель маслом и сухим розмарином, посолите – перемешайте руками. Населите картофель на шампур и обжаривайте на мангале до готовности. Приятного аппетита!

Лаваш с моцареллой на сетке

– 500 г картофеля;– соль на ваш вкус;– 1 ст. л розмарина;– 2 ст. л масла.

Время: 20 минут

Порции: 5

Калорийность на 100 граммов: 112 ккал



Лаваш / Фото Олх

Разрежьте лаваш на квадраты 12х12 сантиметров или более крупные, все зависит от размера лаваша. Натрите моцареллу на грубой терке. Выложите моцареллу на лаваш и заверните в трубочки. Переложите сформированные рулетики на сетку и обжаривайте на мангале до хрустящей корочки. Приятного аппетита!

Овощи с хумусом

– 300 г лаваша;– 200 г моцареллы.

Время: 20 минут

Порции: 4 – 5

Калорийность на 100 граммов: 150 ккал



Овощи с хумусом / Фото Веганство

Тщательно помойте и нарежьте овощи на ваш вкус. Мы нарезаем так: помидоры на четвертинки, огурцы – грубой соломкой, редис – пополам, сладкий перец – средними кусками, морковь – толстой соломкой, а зеленый лук на крупные куски. Выложите овощи в контейнер и подавайте с хумусом. Приятного аппетита!

Паштет с клюквой

– помидоры;– огурцы;– редиска;– сладкий перец;– морковь;– зеленый лук.

Время: 80 минут

Порции: 3 по 250 граммов

Калорийность на 100 граммов: 150 ккал



Паштет / Фото Анастасия Понедилок

Тщательно помойте печень, просушите и нарежьте на куски. Разогрейте сковородку со сливочным маслом, обжарьте на ней печень до готовности. Переложите готовую печень в чашу блендера. На этой же сковородке обжарьте мелко нарезанный лук и морковь. Добавьте соли и перемешайте овощи. По желанию можно добавить любимых специй: черный молотый перец, майоран или тимьян. Соедините овощи с печенью и измельчите в блендере до однородной массы. По желанию можно дополнительно перетереть паштет через мелкое сито. В небольшой кастрюле доведите до кипения клюкву, сахар – варите несколько минут при постоянном помешивании. Добавьте крахмал и снова доведите до кипения помешивая. Процедите готовое варенье из клюквы через мелкое сито, чтобы избавиться от кожуры. Разложите паштет по керамическим мисочкам – охладите. Охлажденную клюкву вылейте на паштет и отправьте в холодильник до полного остывания. Подавайте паштет с клюквой в керамической мисочке или намазав на батон. Приятного аппетита!

Маринованный лук к мясу

– 500 г индюшиной печени;– 1 морковь;– 2 ст. л сливочного масла;– 1 луковица;– 300 г клюквы;– 1 ст. л крахмала кукурузного;– 1 ст. л сахара.

Время: 50 минут

Порции: 2 – 3

Калорийность на 100 граммов: 105 ккал



Маринованный лук / Фото Кухар

Почистите лук от шелухи и нарежьте тонкими кольцами. В небольшой кастрюле доведите до кипения сахар, соль, воду, уксус. Залейте маринадом лук и добавьте перец. Накройте лук слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 – 40 минут. Приятного аппетита!

Сельдь на бутерброды

Ингредиенты:– 1 большая луковица;– 50 г сахара;– 50 г соли;– 100 г яблочного уксуса;– 150 мл воды;– 2 горошины душистого перца.

Время: 10 минут

Порции: 6 – 8

Калорийность на 100 граммов: 85 ккал



Бутерброды с селедкой / Фото Лучшие рецепты

Нарежьте хлеб на кусочки. Выложите на хлеб по кусочку селедки. Нарежьте киви кольцами и положите сверху на бутерброд. Вкусные бутерброды с селедкой готовы. Приятного аппетита!

Бутерброды со шпротами

Ингредиенты:– 1 буханка черного хлеба;– сельдь;– киви.

Время: 10 минут

Порции: 6 – 8

Калорийность на 100 граммов: 95 ккал



Бутерброды со шпротами / Фото Лайфхакер

Нарежьте батон на кусочки. Смажьте сливочным маслом всю поверхность хлеба. Выложите по центру бутерброда шпроты. Нарежьте лимон половинками и выложите по кусочку с одной стороны бутерброда. Подавайте бутерброды охлажденными. Приятного аппетита!

– 1 буханка черного хлеба;– шпроты;– лимон;– сливочное масло.

Не забывайте, что на природу также можно брать квашеные огурцы, помидоры и болгарский перец. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений!