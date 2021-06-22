Летом много выходных и праздничных дней, а это значит, что при хорошей и солнечной погоде можно собрать родственников или друзей и отправиться на пикник.

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Какой же пикник без мангала и ароматного шашлыка! Мы собрали для вас рецепты вкусных и быстрых блюд, которые вы можете приготовить на природе: от элементарных бутербродов до паштета из клюквы и шашлыка. Готовьте и празднуйте вместе с нами!

Шашлык

Время: 3 часа
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 218 ккал


Шашлык на мангале / Фото Факты

  1. Тщательно помойте и просушите мясо бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте свинину на небольшие куски, чтобы удобно было населять их на шампур и есть.
  3. Переложите мясо в глубокую миску и добавьте специй и соли.
  4. Руками перемешайте мясо со специями. Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник мариноваться на 2 часа.
  5. Мясо готово к жарке на мангале. Приятного аппетита!

Куриные голени гриль

Время: 2 часа
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 206 ккал


Куриные голени / Фото Праздничные блюда

  1. Тщательно помойте голени водой, просушите слоем бумажного полотенца.
  2. Переложите курятину в глубокую миску.
  3. Смешайте для маринада соль, майонез и паприку, выжмите чеснок и перемешайте.
  4. Замаринуйте голени в маринаде и накройте слоем пищевой пленки.
  5. Отправьте курятину мариноваться в холодильник на 60 – 80 минут.
  6. Голени готовы к приготовлению: выложите их на решетку и обжаривайте до готовности. Приятного аппетита!

Грибы на решетке

Время: 60 минут
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 106 ккал


Шампиньоны на решетке / Фото Фактопы

  1. Тщательно помойте и почистите грибы от кожуры.
  2. Переложите шампиньоны в миску и заправьте специями и майонезом.
  3. Руками перемешайте шампиньоны в маринаде и накройте слоем пищевой пленки.
  4. Отправьте грибы мариноваться в холодильник на 40 минут.
  5. Замаринованные грибы выложите на решетку и обжаривайте до готовности. Приятного аппетита!

Картофель на шампуре

Время: 60 минут
Порции: 3 – 4
Калорийность на 100 граммов: 136 ккал


Картофель на шампуре / Фото Реддит

  1. Тщательно помойте картофель водой, просушите бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте картофель на кружочки и переложите их в миску.
  3. Заправьте нарезанный картофель маслом и сухим розмарином, посолите – перемешайте руками.
  4. Населите картофель на шампур и обжаривайте на мангале до готовности. Приятного аппетита!

Лаваш с моцареллой на сетке

Время: 20 минут
Порции: 5
Калорийность на 100 граммов: 112 ккал


Лаваш / Фото Олх

  1. Разрежьте лаваш на квадраты 12х12 сантиметров или более крупные, все зависит от размера лаваша.
  2. Натрите моцареллу на грубой терке.
  3. Выложите моцареллу на лаваш и заверните в трубочки.
  4. Переложите сформированные рулетики на сетку и обжаривайте на мангале до хрустящей корочки. Приятного аппетита!

Овощи с хумусом

Время: 20 минут
Порции: 4 – 5
Калорийность на 100 граммов: 150 ккал


Овощи с хумусом / Фото Веганство

  1. Тщательно помойте и нарежьте овощи на ваш вкус. Мы нарезаем так: помидоры на четвертинки, огурцы – грубой соломкой, редис – пополам, сладкий перец – средними кусками, морковь – толстой соломкой, а зеленый лук на крупные куски.
  2. Выложите овощи в контейнер и подавайте с хумусом. Приятного аппетита!

Паштет с клюквой

Время: 80 минут
Порции: 3 по 250 граммов
Калорийность на 100 граммов: 150 ккал


Паштет / Фото Анастасия Понедилок

  1. Тщательно помойте печень, просушите и нарежьте на куски.
  2. Разогрейте сковородку со сливочным маслом, обжарьте на ней печень до готовности.
  3. Переложите готовую печень в чашу блендера.
  4. На этой же сковородке обжарьте мелко нарезанный лук и морковь.
  5. Добавьте соли и перемешайте овощи. По желанию можно добавить любимых специй: черный молотый перец, майоран или тимьян.
  6. Соедините овощи с печенью и измельчите в блендере до однородной массы.
  7. По желанию можно дополнительно перетереть паштет через мелкое сито.
  8. В небольшой кастрюле доведите до кипения клюкву, сахар – варите несколько минут при постоянном помешивании.
  9. Добавьте крахмал и снова доведите до кипения помешивая.
  10. Процедите готовое варенье из клюквы через мелкое сито, чтобы избавиться от кожуры.
  11. Разложите паштет по керамическим мисочкам – охладите.
  12. Охлажденную клюкву вылейте на паштет и отправьте в холодильник до полного остывания.
  13. Подавайте паштет с клюквой в керамической мисочке или намазав на батон. Приятного аппетита!

Маринованный лук к мясу

Время: 50 минут
Порции: 2 – 3
Калорийность на 100 граммов: 105 ккал


Маринованный лук / Фото Кухар

  1. Почистите лук от шелухи и нарежьте тонкими кольцами.
  2. В небольшой кастрюле доведите до кипения сахар, соль, воду, уксус. Залейте маринадом лук и добавьте перец.
  3. Накройте лук слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 – 40 минут. Приятного аппетита!

Сельдь на бутерброды

Время: 10 минут
Порции: 6 – 8
Калорийность на 100 граммов: 85 ккал


Бутерброды с селедкой / Фото Лучшие рецепты

  1. Нарежьте хлеб на кусочки.
  2. Выложите на хлеб по кусочку селедки.
  3. Нарежьте киви кольцами и положите сверху на бутерброд.
  4. Вкусные бутерброды с селедкой готовы. Приятного аппетита!

Бутерброды со шпротами

Время: 10 минут
Порции: 6 – 8
Калорийность на 100 граммов: 95 ккал


Бутерброды со шпротами / Фото Лайфхакер

  1. Нарежьте батон на кусочки. Смажьте сливочным маслом всю поверхность хлеба.
  2. Выложите по центру бутерброда шпроты.
  3. Нарежьте лимон половинками и выложите по кусочку с одной стороны бутерброда.
  4. Подавайте бутерброды охлажденными. Приятного аппетита!

Не забывайте, что на природу также можно брать квашеные огурцы, помидоры и болгарский перец. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений!