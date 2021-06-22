Влітку багато вихідних та святкових днів, а це означає, що за хорошої й сонячної погоди можна зібрати родичів чи друзів й відправитися на пікнік.

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Який же пікнік без мангала та ароматного шашлику! Ми зібрали для вас рецепти смачних та швидких страв, котрі ви можете приготувати на природу: від елементарних канапок до паштету з журавлини та шашлику. Готуйте та святкуйте разом з нами!

Шашлик 

  • Час: 3 години
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 218 ккал


Шашлик на мангалі / Фото Факти

  1. Ретельно помийте та просушіть м'ясо паперовим рушником. 
  2. Наріжте свинину на невеликі шматки, щоб зручно було населяти їх на шампур та їсти.
  3. Перекладіть м'ясо в глибоку миску та додайте спецій і солі.
  4. Руками перемішайте м'ясо зі спеціями. Накрийте миску шаром харчової плівки та відправте в холодильник маринуватися на 2 години.
  5. М'ясо готове до смаження на мангалі. Смачного!

Курячі гомілки гриль

  • Час: 2 години
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 206 ккал


Курячі гомілки / Фото Святкові страви

  1. Ретельно помийте гомілки водою, просушіть шаром паперового рушника.
  2. Перекладіть курятину в глибоку миску.
  3. Змішайте для маринаду сіль, майонез та паприку, вичавіть часник та перемішайте.
  4. Замаринуйте гомілки в маринаді та накрийте шаром харчової плівки.
  5. Відправте курятину маринуватися в холодильник на 60 – 80 хвилин.
  6. Гомілки готові до приготування: викладіть їх на решітку та обсмажуйте до готовності. Смачного!

Гриби на решітці

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 106 ккал


Печериці на решітці / Фото Фактопи

  1. Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки.
  2. Перекладіть печериці в миску та заправте спеціями й майонезом.
  3. Руками перемішайте печериці в маринаді та накрийте шаром харчової плівки.
  4. Відправте гриби маринуватися в холодильник на 40 хвилин.
  5. Замариновані гриби викладіть на решітку та обсмажуйте до готовності. Смачного!

Картопля на шампурі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 136 ккал


Картопля на шампурі / Фото Реддіт

  1. Ретельно помийте картоплю водою, просушіть паперовим рушником.
  2. Наріжте картоплю на кружечки та перекладіть їх в миску.
  3. Заправте нарізану картоплю олією та сухим розмарином, посоліть – перемішайте руками.
  4. Населіть картоплю на шампур та обсмажуйте на мангалі до готовності. Смачного!

Лаваш з моцарелою на сітці

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 5
  • Калорійність на 100 грамів: 112 ккал


Лаваш / Фото Олх

  1. Розріжте лаваш на квадрати 12х12 сантиметрів або більші, все залежить від розміру лаваша.
  2. Натріть моцарелу на грубій тертці.
  3. Викладіть моцарелу на лаваш та загорніть в трубочки.
  4. Перекладіть сформовані рулетики на сітку та обсмажуйте на мангалі до хрумкої скоринки. Смачного!

Овочі з хумусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 5
  • Калорійність на 100 грамів: 150 ккал


Овочі з хумусом / Фото Веганство

  1. Ретельно помийте та наріжте овочі на ваш смак. Ми нарізаємо так: помідори на четвертинки, огірки – грубою соломкою, редиску – навпіл, солодкий перець – середніми шматками, моркву – грубою соломкою, а зелену цибулю на великі шматки.
  2. Викладіть овочі в контейнер та подавайте з хумусом. Смачного!

Паштет з журавлиною

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 3 по 250 грамів
  • Калорійність на 100 грамів: 150 ккал


Паштет / Фото Анастасія Понеділок

  1. Ретельно помийте печінку, просушіть та наріжте на шматки. 
  2. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, обсмажте на ній печінку до готовності.
  3. Перекладіть готову печінку в чашу блендера.
  4. На цій самі сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю та моркву.
  5. Додайте солі та перемішайте овочі. За бажанням можна додати улюблених спецій: чорний мелений перець, майоран або чебрець.
  6. З'єднайте овочі з печінкою та подрібніть у блендері до однорідної маси.
  7. За бажанням можна додатково перетерти паштет через дрібне сито.
  8. У невеликій каструлі доведіть до кипіння журавлину, цукор – варіть кілька хвилин при постійному помішуванні.
  9. Додайте крохмаль та знову доведіть до кипіння помішуючи.
  10. Процідіть готове варення з журавлини через дрібне сито, щоб позбутися шкірки.
  11. Розкладіть паштет по керамічних мисочках – охолодіть.
  12. Охолоджену журавлину вилийте на паштет та відправте в холодильник до повного охолодження.
  13. Подавайте паштет з журавлиною в керамічній мисочці або намазавши на батон. Смачного!

Маринована цибуля до м'яса

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 105 ккал


Маринована цибуля / Фото Кухар

  1. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте тонкими кільцями.
  2. У невеликій каструлі доведіть кипіння цукор, сіль, воду, оцет. Залийте маринадом цибулю та додайте перець.
  3. Накрийте цибулю шаром харчової плівки та залишіть маринуватися на 30 – 40 хвилин. Смачного!

Оселедець на канапки

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 6 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 85 ккал


Канапки з оселедцем / Фото Кращі рецепти

  1. Наріжте хліб на шматочки.
  2. Викладіть на хліб по шматочку оселедця.
  3. Наріжте ківі кільцями та покладіть зверху на канапку.
  4. Смачні канапки з оселедцем готові. Смачного!

Канапки зі шпротами

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 6 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 95 ккал


Канапки зі шпротами / Фото Лайфхакер

  1. Наріжте батон на шматочки. Змастіть вершковим маслом всю поверхню хліба.
  2. Викладіть по центру канапки шпроти.
  3. Наріжте лимон половинками та викладіть по шматочку з одного боку канапки.
  4. Подавайте канапки охолодженими. Смачного!

Не забувайте, що на природу також можна брати квашені огірки, помідори та болгарський перець. Все залежить від ваших смаків та вподобань!