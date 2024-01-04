Вкусные, сытные вареники с начинкой из квашеной капусты – это то, что нужно для особой трапезы. Приготовьте по простому пошаговому рецепту одно из главных блюд вашего праздничного стола.
К теме Для вареников или подливки: сколько нужно варить сушеные грибы
Рецепт вареников
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- В кастрюлю поместите капусту и варите до мягкости.
- Когда она будет готова, слейте лишнюю воду и подождите пока остынет.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Соедините капусту, лук, соль и чёрный перец по вкусу.
- Замесите тесто из муки, яиц и воды.
- Слепите вареники с капустной начинкой и дать им настояться минут 15 перед тем как варить.
- Готовить их следует в подсоленном кипятке.