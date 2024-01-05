Этот торт – любимый для многих. Его нежный и особенный вкус не может надоесть.

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Рецепт торта "Вышиванка"

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8

Ингредиенты на белое тесто:

– 300 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– 100 граммов маргарина;

– 2 желтка;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 стакан сахара;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны. Черное тесто:

– 300 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– 100 граммов маргарина;

– 2 желтка;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 стакан сахара;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны;

– 3 – 4 столовых ложки какао. Безе:

– 2 белка;

– 3 – 4 столовые ложки сахара. Начинка:

– повидло;

– орехи;

– изюм. Крем:

– 300 граммов масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– половина пакетика пудинга;

– 1 стакан молока.

Приготовление:

Чтобы сделать белое тесто, перемешайте муку с разрыхлителем, после чего порубите ее с маслом и маргарином. Добавьте перетертые с сахаром желтки и сметану. Замесите тесто. Черное тесто готовится аналогично, однако в начале в муку надо добавить какао. Муку и какао лучше просеивать через сито. Готовое тесто разделите на две части и поставьте на 1 – 2 часа в холодильник, чтобы оно затвердело. Тем временем белки хорошо взбейте в пену, добавьте сахар и продолжайте взбивать до полного растворения. Белое тесто разделите на две части. Спеките два коржа – раскатанный пласт белого теста, сверху слой повидла, половина белковой пены, орехи и изюм, а сверху – слой натертого на грубой терке черного теста. Выпекайте коржи при температуре 180 – 200 градусов до готовности. Для крема сварите пудинг на молоке и охладите до комнатной температуры. Масло для крема тоже должно быть комнатной температуры. Сначала взбейте миксером масло, затем постепенно добавьте к нему сахарную пудру, а затем, продолжая взбивать, по 1 ложке кладите пудинг. Должна получиться однородная масса. Охлажденные коржи намажьте кремом и оставьте на время настояться.

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