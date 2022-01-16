Пряные дополнения могут предоставить любому блюду особый "характер". Острая пища полезна и помогает похудеть. К примеру, вещество капсаицин, содержащееся в перце, ускоряет пищеварение и укрепляет иммунитет.

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Одной из самых популярных острых специй, несомненно, является перец или соусы, такие как табаско или карри.

Перец чили вызывает выброс эндорфинов. Именно поэтому после употребления острой пищи появляется ощущение эйфории. Острые специи также могут быть полезны для похудения, поскольку они ускоряют обмен веществ. Кроме того, они оказывают большое влияние на наш иммунитет.

Острая перчинка / Фото pexels

Большинство острых блюд обнаруживается на азиатском континенте. Это связано с тем, что острых специй здесь больше, чем в Европе или в Америке. Сейчас в любом уголке мира мы можем "угостить" свое небо острыми блюдами.

Пикантное дополнение к блюдам / Фото pexels

Пряные специи обладают антибактериальными свойствами. Поэтому, находясь в тропиках, следует есть блюда с добавлением чили, имбиря и сычуаньского перца. Они создают естественный барьер для микробов, защищая желудок от зараз. Популярный в Европе чеснок содержит природный антибиотик – алицин, а перец чили – богатый источник витамина С.