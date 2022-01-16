Пряні доповнення можуть надати будь-якій страві особливий "характер". Гостра їжа корисна і допомагає схуднути. До прикладу, речовина капсаїцин, що міститься в перці, прискорює травлення і зміцнює імунітет.

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Однією з найпопулярніших гострих спецій, безсумнівно, є перець або соуси такі як табаско або каррі.

Перець чилі викликає викид ендорфінів. Саме тому після вживання гострої їжі з'являється відчуття ейфорії. Гострі спеції також можуть бути корисними для схуднення, оскільки вони прискорюють обмін речовин. Крім того, вони мають великий вплив на наш імунітет.

Гостра перчинка / Фото pexels

Більшість гострих страв можна знайти на азіатському континенті. Це пов’язано з тим, що гострих спецій тут більше, ніж в Європі чи Америці. Зараз у будь-якому куточку світу ми можемо "пригостити" своє піднебіння гострими стравами.

Пікантне доповнення до страв / Фото pexels

Пряні спеції мають антибактеріальні властивості. Тому, перебуваючи в тропіках, варто їсти страви з додаванням чилі, імбиру та сичуаньського перцю. Вони створюють природний бар’єр для бактерій, захищаючи шлунок від інфекцій. Популярний в Європі часник містить природний антибіотик – аліцин, а перець чилі є багатим джерелом вітаміну С.

Цікаві факти

Приправа чилі – найпопулярніша після солі пряність у світі.

У відповідь на гострий, пекучий смак мозок виробляє хімічні речовини, які називаються ендорфінами, які знімають біль, а у високих дозах викликають відчуття задоволення.

Перець покращує апетит, оскільки стимулює секрецію шлункової кислоти і травних ферментів.

На думку вчених, перець івідомий щонайменше з 7 тисячоліття до нашої ери.

1/4 населення світу їсть чилі хоча б раз на день.