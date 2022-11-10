Солянка – это наваристый, сытный, густой суп с разнообразным мясом, оливками и лимоном. Также этот суп называют еще "похмельным", а все из-за его жирности.

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Все мы знаем, что в советское время было принято готовить так, чтобы не было свободного места на столе. И потом это доедать еще несколько дней. Изобретательные хозяйки на следующий день после праздника все эти колбасные нарезки нарезали на вкусный суп – солянку.

Рецепт мясной солянки

Время: 3 часа

3 часа Порции: 5 литров

Ингредиенты:

– 1 килограмм 200 граммов телячьих ребер или курятины;

– 600 граммов колбасы и копченостей;

– 200 граммов квашеных огурцов;

– 100 граммов оливок без косточек;

– 50 граммов каперсов;

– 1 репчатый лук;

– 1 средняя морковь;

– 2 штуки болгарского перца;

– 10 граммов перца чили;

– 5 – 7 зубчиков чеснока;

– 400 граммов томатов в собственном соке;

– черный молотый перец;

– копченая молотая паприка;

– лавровый лист;

– лимон;

– сметана.

Приготовление:

Залейте мясо холодной водой, дайте закипеть и слейте воду. Промойте мясо и снова залейте чистой водой. Доведите его до кипения второй раз и варите больше часа.

Лук нарежьте кубиком, морковь натрите на мелкую терку. Болгарские перцы очистите, нашинкуйте и поместите в блендер. К перцам добавьте чеснок, помидоры, перец чили. Перебейте их в соус. Если у вас дома есть хорошая домашняя аджика, то этот пункт можно пропустить и просто взять аджику.



Мясная солянка / Фото из личного архива Валентины Саенко

Все колбасы нарежьте кубиками. Можно выбрать охотничьи сосиски, салями, копченую курицу, бастурму.

Лук обжарьте с морковью, через несколько минут добавьте копченое мясо. Тщательно обжарьте все 5 минут. Затем добавьте порезанные кубиками соленые огурцы. Жарьте еще 2 – 3 минуты и залейте томатным соусом.

Если вы выбрали для солянки не ребра, достаньте мясо и тоже нарежьте кубиком. Отправьте его обратно в бульон. Далее к бульону добавьте зажарку. Следом нарезаны оливки и каперсы.

Солянку не нужно солить, достаточно добавить рассол из огурцов и каперсов. Докажите суп по вкусу и высыпьте копченую паприку.



Мясная солянка / Фото из личного архива Валентины Саенко

Подайте солянку к столу со сметаной и ломтиком лимона.

Приятного тебе аппетита!