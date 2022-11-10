Солянка – це наваристий, ситний, густий суп з різноманітним м'ясом, оливками та лимоном. Також цей суп називають ще "похмільним", а все через його жирність.
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Всі ми знаємо, що в радянські часи було заведено готувати так, щоб не було вільного місця на столі. І потім це доїдати ще декілька днів поспіль. Винахідливі господині на наступний день після свята, всі ці ковбасні нарізки нарізали на смачний суп – солянку.
Рецепт м'ясної солянки
- Час: 3 години
- Порції: 5 літрів
Приготування:
- Залийте м'ясо холодною водою, дайте закипіти та злийте воду. Промийте м'ясо та знову залийте чистою водою. Доведіть його до кипіння вдруге та варіть понад годину.
- Цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на мілку тертку. Болгарські перці очистіть, наріжте та помістіть в блендер. До перців додайте часник, томати, перець чилі. Перебийте їх в соус. Якщо у Вас вдома є гарна домашня аджика, то цей пункт можна пропустити й просто взяти аджику.
М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Всі ковбаси наріжте кубиками. Можна обрати мисливські сосиски, салямі, копчену курку, бастурму.
- Цибулю обсмажте з морквою, через декілька хвилин додайте копчене м’ясо. Ретельно обсмажте все 5 хвилин. Слідом додайте порізані кубиками солоні огірки. Смажте ще 2 – 3 хвилини і залийте томатним соусом.
- Якщо ви обрали для солянки не ребра, дістаньте м’ясо і теж наріжте його кубиком. Відправте його назад в бульйон. Далі до бульйону додайте засмажку. Слідом нарізані оливки та каперси.
- Солянку не потрібно солити, достатньо додати розсіл з огірків та каперсів. Доведіть суп до смаку та висипте копчену паприку.
М'ясна солянка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Подайте солянку до столу зі сметаною та шматочком лимона.
Смачного!