Мясной бульон с курицей, говядиной и грибами: секреты приготовления от Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти раскрывает секреты приготовления идеального мясного бульона. Детали – читайте в материале.
Бульйон – отвар с добавлением мяса с костью, овощей и пряностей. Основа для любого блюда, которую можно использовать для приготовления супов и гарниров.
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Шеф-повар Марко Черветти рассказывает как правильно варить бульон и дал несколько советов:
- все ингредиенты нужно добавлять в холодную воду;
- не использовать мясо молодой курицы;
- не сразу добавлять овощи;
- придерживаться процесса кларификации. Это очищение бульона от лишних примесей и приготовления до прозрачного состояния.
Рецепт бульона
- Время: 5 часов
– 3 шт. говядины;
– 1 курица;
– грибы (шампиньоны, любые на ваш вкус);
– 1 морковь;
– 1 стебель сельдерея;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– зеленый лук;
– тимьян;
– 2 – 3 лавровых листочка;
– петрушка;
– шалфей;
– 2 белка.
- Курицу разрежьте вдоль пополам, разделите на две части – грудинку, окорочок. Окорочок разрежьте пополам, очистите от костей, кожуры.
- В кастрюлю с водой выложите мясо, поставьте на огонь, варите 3 часа, периодически снимайте пену. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь.
- Морковь помойте, нарежьте кольцами.
- Лук очистите, разрежьте на четыре части.
- Чеснок очистите, раздавите ножом.
- Стебель сельдерея нарежьте кубиками. Далее – выложите все овощи в бульон, варите на маленьком огне 2 часа.
- Грибы помойте, нарежьте ломтиками, добавьте в бульон, варите еще 7 – 8 минут.
- Выложите всю зелень, варите еще одну минуту.
- Бульон процедите через сито с марлей, оставьте для охлаждения.
- Для процесса кларификации приготовьте соус. В миске соедините куриный фарш со стеблем сельдерея и тертой морковью, перемешайте, добавьте два белка.
- В холодный бульон выложите соус, доведите до кипения. Процедите бульон.
- Готовый бульон вылейте в тарелку. Приятного аппетита!
Мясной бульон с курицей, говядиной и грибами от Марко Черветти в видео: