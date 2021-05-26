Мясной бульон с курицей, говядиной и грибами: секреты приготовления от Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти раскрывает секреты приготовления идеального мясного бульона. Детали – читайте в материале.

Бульйон – отвар с добавлением мяса с костью, овощей и пряностей. Основа для любого блюда, которую можно использовать для приготовления супов и гарниров.

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Шеф-повар Марко Черветти рассказывает как правильно варить бульон и дал несколько советов:

все ингредиенты нужно добавлять в холодную воду;

не использовать мясо молодой курицы;

не сразу добавлять овощи;

придерживаться процесса кларификации. Это очищение бульона от лишних примесей и приготовления до прозрачного состояния.

Рецепт бульона

Время: 5 часов

Курицу разрежьте вдоль пополам, разделите на две части – грудинку, окорочок. Окорочок разрежьте пополам, очистите от костей, кожуры. В кастрюлю с водой выложите мясо, поставьте на огонь, варите 3 часа, периодически снимайте пену. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь. Морковь помойте, нарежьте кольцами. Лук очистите, разрежьте на четыре части. Чеснок очистите, раздавите ножом. Стебель сельдерея нарежьте кубиками. Далее – выложите все овощи в бульон, варите на маленьком огне 2 часа. Грибы помойте, нарежьте ломтиками, добавьте в бульон, варите еще 7 – 8 минут. Выложите всю зелень, варите еще одну минуту. Бульон процедите через сито с марлей, оставьте для охлаждения. Для процесса кларификации приготовьте соус. В миске соедините куриный фарш со стеблем сельдерея и тертой морковью, перемешайте, добавьте два белка. В холодный бульон выложите соус, доведите до кипения. Процедите бульон. Готовый бульон вылейте в тарелку. Приятного аппетита!

– 3 шт. говядины;– 1 курица;– грибы (шампиньоны, любые на ваш вкус);– 1 морковь;– 1 стебель сельдерея;– 2 – 3 зубчика чеснока;– зеленый лук;– тимьян;– 2 – 3 лавровых листочка;– петрушка;– шалфей;– 2 белка.

Мясной бульон с курицей, говядиной и грибами от Марко Черветти в видео: