Итак, основа котлеты по-киевски – куриное филе. Его отбивают, далее заворачивают в него кусочек холодного сливочного масла. Сформированную котлету макают во взбитое яйцо, обкатывают в панировочных сухарях и обжаривают во фритюре. К сливочному маслу иногда добавляют зелень, грибы, тертый сыр, яичный желток и другие ингредиенты. При подаче на одном из концов котлеты закрепляют куриную косточку и папильотку.
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Откуда происходит котлета по-киевски
Поговаривают, что история этого вкусного и весьма калорийного блюда восходит к XVIII веку, во времена правления Елизаветы Петровны. Императрице очень понравилась французская кухня, которая уже тогда славилась по всей Европе как эталон изысканности вкуса и подачи. Поэтому талантливых кулинаров отправляли в Париж – перенимать секреты тамошней кухни.
По одной из версий, именно из Парижа и пришел к нам рецепт нежных, сочных котлет из куриной грудки. Идея блюда, называвшаяся "котлеты де воляй", якобы принадлежала повару Николя Апперту. И готовили его только дворянам.
Котлета по-киевски / Фото Shutterstock
По второй версии, котлеты из отбитого куриного филе начали подавать в 1912 году в купеческом клубе в Санкт-Петербурге. И называли их "новомихайловскими", потому что клуб, где подавали это блюдо, был на Михайловской улице.
Однако санкт-петербургский рецепт очень отличается от нынешних котлет по-киевски (например, масло не заворачивали, а вбивали в мясо), поэтому эту историю не можем считать достоверной.
Отличие киевской котлеты от французской лишь в том, что в последнем варианте вместо масла добавляют разнообразные соусы, например сливочно-грибной, и чуть больше приправ. В остальных моментах рецепты практически одинаковы.
Знали об украинском способе приготовления котлет и за океаном. Так, в 1937 году на страницах газеты "Chicago Tribune" вышла статья о владельце чикагского ресторана "Яр" Владимире Ященко, который среди прочего упомянул "куриную грудку по-киевски".
Кулинарная визитка Киева / Фото Shutterstock
Как бы там ни было, а популярным в Украине блюдо с киевским названием стало благодаря случаю, связанному с Францией. Когда в 1947 году, после подписания ряда мирных договоров со странами – бывшими сателлитами гитлеровской Германии, украинская делегация возвращалась из Парижа, в ее честь был устроен торжественный прием, во время которого подавали котлеты, начиненные сливочным маслом. Это блюдо так понравилось руководству делегации, что вскоре его начали готовить в ресторанах.
Сегодня котлета по-киевски, как и киевский торт, является кулинарной визитной карточкой украинской столицы.
Секрет успеха блюда – в идеально подобранной курятине
Рецептов котлет по-киевски существует множество. Мы же предлагаем начать с классического варианта, предусматривающего использование нежного сочного куриного филе или фарша. Именно куриное мясо идеально подходит для приготовления этого блюда, ведь оно не только питательное, но и диетическое, поэтому добавление масла не делает котлету высококалорийной.
Но чтобы блюдо получилось и вкусным, и полезным, важно выбрать качественную курятину. Поэтому рекомендуем отдавать предпочтение проверенным производителям, чья продукция прошла проверку на содержание антимикробных веществ. В Украине такую проверку успешно прошла мясная продукция ТМ "Наша Ряба". По результатам независимого аудита ее производитель одним из первых в нашей стране получил право наносить на товар маркировку "без антибиотиков класса А".
Рецепт котлет по-киевски
Рецепт котлет по-киевски / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
Приготовление:
- Накройте куриное филе пищевой пленкой и осторожно отбейте.
- Очень мелко нарежьте зелень петрушки.
- Смешайте мягкое сливочное масло с измельченной петрушкой, разделите ложкой на порции и положите на 3 – 5 минут в морозильную камеру, чтобы масло немного затвердело.
- Подмороженную масляную начинку выложите на середину отбитого филе и заверните котлету так, чтобы края заходили друг на друга.
- Поместите котлеты в морозильную камеру на 5 минут.
- Яйца и молоко взбейте веничком, как для омлета.
- Котлеты поперчите, посолите и обкатайте в муке. Обмакните котлеты в яично-молочную смесь и обкатайте в панировочных сухарях. Повторите последние два действия еще раз.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней котлеты до золотистой корочки (в течение 5 минут).
- Тем временем разогрейте духовой шкаф до 200 градусов.
- Переложите котлеты со сковороды на выстеленный фольгой или пергаментной бумагой противень и отправьте в духовку на 10 минут.
- Готовые котлеты по-киевски подавайте с гарниром.
Приятного аппетита!