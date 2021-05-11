Итак, основа котлеты по-киевски – куриное филе. Его отбивают, далее заворачивают в него кусочек холодного сливочного масла. Сформированную котлету макают во взбитое яйцо, обкатывают в панировочных сухарях и обжаривают во фритюре. К сливочному маслу иногда добавляют зелень, грибы, тертый сыр, яичный желток и другие ингредиенты. При подаче на одном из концов котлеты закрепляют куриную косточку и папильотку.

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Откуда происходит котлета по-киевски

Поговаривают, что история этого вкусного и весьма калорийного блюда восходит к XVIII веку, во времена правления Елизаветы Петровны. Императрице очень понравилась французская кухня, которая уже тогда славилась по всей Европе как эталон изысканности вкуса и подачи. Поэтому талантливых кулинаров отправляли в Париж – перенимать секреты тамошней кухни.

По одной из версий, именно из Парижа и пришел к нам рецепт нежных, сочных котлет из куриной грудки. Идея блюда, называвшаяся "котлеты де воляй", якобы принадлежала повару Николя Апперту. И готовили его только дворянам.



Котлета по-киевски / Фото Shutterstock

По второй версии, котлеты из отбитого куриного филе начали подавать в 1912 году в купеческом клубе в Санкт-Петербурге. И называли их "новомихайловскими", потому что клуб, где подавали это блюдо, был на Михайловской улице.

Однако санкт-петербургский рецепт очень отличается от нынешних котлет по-киевски (например, масло не заворачивали, а вбивали в мясо), поэтому эту историю не можем считать достоверной.

Впервые рецепт "котлет киевских" из курятины или телятины опубликовал в 1915 году московский "Журналъ для хозяекъ".

Отличие киевской котлеты от французской лишь в том, что в последнем варианте вместо масла добавляют разнообразные соусы, например сливочно-грибной, и чуть больше приправ. В остальных моментах рецепты практически одинаковы.

Кстати, в самом Киеве похожее блюдо – "котлету де-воля по-киевски" – готовили во времена гетмана Павла Скоропадского. Ими якобы угощали офицеров гетманского штаба в ресторане "Континенталь".

Знали об украинском способе приготовления котлет и за океаном. Так, в 1937 году на страницах газеты "Chicago Tribune" вышла статья о владельце чикагского ресторана "Яр" Владимире Ященко, который среди прочего упомянул "куриную грудку по-киевски".



Кулинарная визитка Киева / Фото Shutterstock

Как бы там ни было, а популярным в Украине блюдо с киевским названием стало благодаря случаю, связанному с Францией. Когда в 1947 году, после подписания ряда мирных договоров со странами – бывшими сателлитами гитлеровской Германии, украинская делегация возвращалась из Парижа, в ее честь был устроен торжественный прием, во время которого подавали котлеты, начиненные сливочным маслом. Это блюдо так понравилось руководству делегации, что вскоре его начали готовить в ресторанах.

Считается, что именно в Украине возникла идея подавать котлеты по-киевски на косточке с папильоткой, чтобы их было удобно есть руками.

Сегодня котлета по-киевски, как и киевский торт, является кулинарной визитной карточкой украинской столицы.

Секрет успеха блюда – в идеально подобранной курятине

Рецептов котлет по-киевски существует множество. Мы же предлагаем начать с классического варианта, предусматривающего использование нежного сочного куриного филе или фарша. Именно куриное мясо идеально подходит для приготовления этого блюда, ведь оно не только питательное, но и диетическое, поэтому добавление масла не делает котлету высококалорийной.

Но чтобы блюдо получилось и вкусным, и полезным, важно выбрать качественную курятину. Поэтому рекомендуем отдавать предпочтение проверенным производителям, чья продукция прошла проверку на содержание антимикробных веществ. В Украине такую проверку успешно прошла мясная продукция ТМ "Наша Ряба". По результатам независимого аудита ее производитель одним из первых в нашей стране получил право наносить на товар маркировку "без антибиотиков класса А".

Рецепт котлет по-киевски



Рецепт котлет по-киевски / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

куриное филе ТМ "Наша Ряба" – 1,2 кг;

сливочное масло – 140 г;

зелень петрушки – 20 г;

яйца – 2 шт.;

соль – 1/2 ч. л.;

молоко – 100 мл;

пшеничная мука – 60 г;

растительное масло – 300 мл;

панировочные сухари – 140 г;

перец на ваш вкус.

Приготовление:

Накройте куриное филе пищевой пленкой и осторожно отбейте. Очень мелко нарежьте зелень петрушки. Смешайте мягкое сливочное масло с измельченной петрушкой, разделите ложкой на порции и положите на 3 – 5 минут в морозильную камеру, чтобы масло немного затвердело. Подмороженную масляную начинку выложите на середину отбитого филе и заверните котлету так, чтобы края заходили друг на друга. Поместите котлеты в морозильную камеру на 5 минут. Яйца и молоко взбейте веничком, как для омлета. Котлеты поперчите, посолите и обкатайте в муке. Обмакните котлеты в яично-молочную смесь и обкатайте в панировочных сухарях. Повторите последние два действия еще раз. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней котлеты до золотистой корочки (в течение 5 минут). Тем временем разогрейте духовой шкаф до 200 градусов. Переложите котлеты со сковороды на выстеленный фольгой или пергаментной бумагой противень и отправьте в духовку на 10 минут. Готовые котлеты по-киевски подавайте с гарниром.

Приятного аппетита!