Культовое мясо по-французски: как приготовить любимое блюдо без духовки
9 января 2024, 22:30Читати новину українською
Источник:katyamull
Мясо по-французски одинаково хорошо подходит и к праздничному, и к обыденному столу. Немногие знают, но его можно приготовить даже без духовки.
В этом рецепте используется свинина. Мясо получится сочным и нежным, а сырная корочка и грибы сделают его еще более аппетитным.
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Мясо по-французски на сковороде
- Время: 35 минут
- Порций: 3
– 400 граммов свинины;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– 1 луковица;
– 4 – 5 шампиньонов;
– 100 – 150 граммов сыра;
– крем-сыр по вкусу.
Приготовление:
- Свинину нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте с обеих сторон кухонным молотком. Посолите и поперчите.
- В сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне.
- Лук нарежьте колечками, а грибы – небольшими кусочками. Сыр натрите на большой терке.
- На сковороду положите лук, а на него – мясо.
- Свинину смажьте крем-сыром и выложите на него шампиньоны и обычный сыр.
- Готовьте на небольшом огне под крышкой до готовности ориентировочно 15 – 20 минут.