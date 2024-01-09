У цьому рецепті використовується свинина. М'ясо вийде соковитим та ніжним, а сирна скоринка та гриби зроблять його ще апетитнішим.

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М'ясо по-французьки на пательні

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Свинину наріжте шматочками, загорніть у харчову плівку та відбийте кухонним молотком з обох боків. Посоліть і поперчіть․
  2. У пательні розігрійте олію на середньому вогні.
  3. Цибулю наріжте кільцями, а гриби – невеликими шматочками. Сир натріть на великій тертці.
  4. На пательню покладіть цибулю, а на неї – м'ясо.
  5. Свинину змастіть крем-сиром та викладіть на нього печериці та звичайний сир.
  6. Готуйте на невеликому вогні під кришкою до готовності орієнтовно 15 – 20 хвилин.