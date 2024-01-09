В этом рецепте используется свинина. Мясо получится сочным и нежным, а сырная корочка и грибы сделают его еще более аппетитным.
Стоит попробовать Главное – не проглотите язык: как сделать обычный картофель блюдом на миллион
Мясо по-французски на сковороде
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Свинину нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте с обеих сторон кухонным молотком. Посолите и поперчите.
- В сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне.
- Лук нарежьте колечками, а грибы – небольшими кусочками. Сыр натрите на большой терке.
- На сковороду положите лук, а на него – мясо.
- Свинину смажьте крем-сыром и выложите на него шампиньоны и обычный сыр.
- Готовьте на небольшом огне под крышкой до готовности ориентировочно 15 – 20 минут.