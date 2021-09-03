Моченые яблоки на зиму: рецепт вкусной закуски на каждый день

Если вы никогда не пробовали квашеные (моченые) яблоки – пришло время попробовать! Процесс приготовления не сложный, а сами моченые яблоки имеют приятный кисло-сладкий вкус и очень долго хранятся.

В сезон яблок вы не можете пройти мимо этой интересной и вкусной закуски. Моченые (квашеные) яблоки – отличная закуска к любому событию: обычный обед, семейное застолье или посиделки с друзьями.

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Правда, готовить их нужно заблаговременно, ведь на это нужно 35 – 40 дней. Но вкус яблок того стоит!

Рецепт моченых (квашеных) яблок

Время: 35 – 40 дней

Моченые яблоки / Фото Агромаркет

– яблоки;– листья вишни;– листья смородины;– листья эстрагона;– 250 г ржаной муки;– 1 ст. л. сухой горчицы;– 1 ст. л. сахара;– 1 ст. л. соли.

Приготовление:

Подготовьте посуду, в которой будете готовить яблоки. Лучше всего подойдет большая кастрюля или эмалированное ведро. Из белой льняной ткани желательно пошить или приобрести мешок на 20 сантиметров выше посуды. Мешок вложите в миску или ведро, в котором будете готовить квашеные яблоки, а на его дно – слой из листьев смородины, вишни и эстрагона толщиной 2 сантиметра. Тщательно помойте яблоки, просушите их на слое бумажного полотенца. Выложите яблоки в два ряда в мешке плодоножками вверх. Далее снова слой из листьев, далее снова два ряда яблок. Таким образом наполните миску или ведро до самого верха. Верх мешка стягиваем и закручиваем. Сверху яблок кладем деревянный кружок и что-то тяжелое (камень, кирпич, гиря). Для моченых яблок нужно приготовить маринад (сусло).





Моченые яблоки в бочке / Фото Агромаркет

Растворите ингредиенты для маринада в небольшом количестве кипятка, далее залейте оставшимся кипятком.

Перемешайте маринад, охладите и дайте настояться.

Залейте маринадом яблоки и оставьте настаиваться 35 – 40 дней при низкой температуре.

Квашеные яблоки готовы к употреблению. Приятного аппетита!

на ведро кипятка берем 250 граммов ржаной муки, и по 1 столовой ложке сахара, соли и сухой горчицы.