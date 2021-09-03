В сезон яблук ви не можете пройти повз цю цікаву та смачну закуску. Мочені (квашені) яблука – відмінна закуска до будь-якої події: звичайний обід, родинне застілля чи посиденьки з друзями.

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Щоправда, готувати їх потрібно завчасно, адже на це потрібно 35 – 40 днів. Але смак яблук того вартий!

Рецепт мочених (квашених) яблук

Час: 35 – 40 днів



Мочені яблука / Фото Агромаркет

Інгредієнти:

– яблука;

– листя вишні;

– листя смородини;

– листя естрагону;

– 250 г житнього борошна;

– 1 ст. л. сухої гірчиці;

– 1 ст. л. цукру;

– 1 ст. л. солі.

Приготування:

Підготуйте посуд, в якому будете готувати яблука. Найкраще підійде велика каструля або емальоване відро. З білої лляної тканини бажано пошити або придбати мішок на 20 сантиметрів вище посуду.

Мішок вкладіть у миску чи відро, в якому будете готувати квашені яблука, а на його дно – шар з листя смородини, вишні та естрагону завтовшки 2 сантиметри.

Ретельно помийте яблука, просушіть їх на шарі паперового рушника. Викладіть яблука у два ряди в мішку плодоніжками вгору.

Далі знову шар з листя, далі знову два ряди яблук. Таким чином наповніть миску чи відро до самого верху.

Верх мішка стягаємо і закручуємо. Зверху яблук кладемо дерев’яний кружок і щось важке (камінь, цеглина, гиря).

Для мочених яблук потрібно приготувати маринад (сусло).





Мочені яблука в діжці / Фото Агромаркет

Розрахунок маринаду: на відро окропу беремо 250 грамів житнього борошна, та по 1 столовій ложці цукру, солі та сухої гірчиці.

Розчиніть інгредієнти для маринаду в невеликій кількості окропу, далі залийте рештою окропу.

Перемішайте маринад, охолодіть та дайте настоятися.

Залийте маринадом яблука та залишіть настоюватися 35 – 40 днів при низькій температурі.