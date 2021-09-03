В сезон яблок вы не можете пройти мимо этой интересной и вкусной закуски. Моченые (квашеные) яблоки – отличная закуска к любому событию: обычный обед, семейное застолье или посиделки с друзьями.

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Правда, готовить их нужно заблаговременно, ведь на это нужно 35 – 40 дней. Но вкус яблок того стоит!

Рецепт моченых (квашеных) яблок

  • Время: 35 – 40 дней

Моченые яблоки / Фото Агромаркет

Приготовление:

  1. Подготовьте посуду, в которой будете готовить яблоки. Лучше всего подойдет большая кастрюля или эмалированное ведро. Из белой льняной ткани желательно пошить или приобрести мешок на 20 сантиметров выше посуды.

  2. Мешок вложите в миску или ведро, в котором будете готовить квашеные яблоки, а на его дно – слой из листьев смородины, вишни и эстрагона толщиной 2 сантиметра.

  3. Тщательно помойте яблоки, просушите их на слое бумажного полотенца. Выложите яблоки в два ряда в мешке плодоножками вверх.

  4. Далее снова слой из листьев, далее снова два ряда яблок. Таким образом наполните миску или ведро до самого верха.

  5. Верх мешка стягиваем и закручиваем. Сверху яблок кладем деревянный кружок и что-то тяжелое (камень, кирпич, гиря).

  6. Для моченых яблок нужно приготовить маринад (сусло).



Моченые яблоки в бочке / Фото Агромаркет

  1. Растворите ингредиенты для маринада в небольшом количестве кипятка, далее залейте оставшимся кипятком.
  1. Перемешайте маринад, охладите и дайте настояться.
  1. Залейте маринадом яблоки и оставьте настаиваться 35 – 40 дней при низкой температуре.
  1. Квашеные яблоки готовы к употреблению. Приятного аппетита!