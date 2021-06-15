Молочный коктейль — сладкий молочный напиток обычно с разнообразными вкусами: клубникой, бананом, мятой, малиной, шоколадом и мороженым.

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Какой вкус выбрать для молочного коктейля или просто приготовить его с ванильным сахаром – выбирать вам. Мы уверены, что вы найдете среди наших рецептов любимый!

Кстати, дети обожают такие молочные коктейли и с радостью будут пить их летом.

Рецепт молочного коктейля с клубникой

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1
  • Калорийность на 100 граммов: 120 ккал


Молочный напиток / Фото Гудфон

  1. Предварительно охладите молоко, чтобы коктейль не был теплым.
  2. Помойте клубнику и удалите хвостики. Нарежьте клубнику половинками.
  3. Соедините в чаше блендера клубнику и молоко, измельчите до однородного состояния.
  4. Подавайте коктейль холодным и с мятой. Приятного аппетита!

Рецепт молочного коктейля с черникой

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4
  • Калорийность на 100 граммов: 220 ккал


Молочный напиток с ягодами / Фото Гудфон

  1. Тщательно помойте чернику.
  2. Смешайте чернику с молоком и мороженым в чаше блендера. По желанию добавьте сахар.
  3. Измельчите все ингредиенты в однородную массу.
  4. Разлейте коктейль по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт молочного коктейля с шоколадом

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2
  • Калорийность на 100 граммов: 280 ккал


Шоколадный молочный напиток / Фото Съешь Это

  1. Растопите шоколад в небольшом количестве молока.
  2. Влейте в шоколад оставшуюся часть холодного молока и перемешайте.
  3. Соедините в чаше блендера шоколадное молоко и мороженое. Взбейте массу до однородной консистенции в блендере.
  4. Разлейте коктейль по стаканам, и подавайте напиток охлажденным. Приятного аппетита!

Рецепт молочного коктейля с бананом

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 180 ккал

Банановый коктейль / Фото Гудфон

  • Разомните банан вилкой или нарежьте его на кусочки.
  • Соедините в миске блендера банан, молоко и мороженое.
  • Измельчите все ингредиенты до однородной консистенции.
  • Разлейте напиток по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!