Молочний коктейль — солодкий молочний напій зазвичай з різноманітними смаками: полуницею, бананом, м'ятою, малиною, шоколадом та морозивом.

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Який смак обирати для молочного коктейлю чи просто приготувати його з ванільним цукром – обирати вам. Ми впевнені, що ви знайдете серед наших рецептів улюблений!

До речі, діти обожнюють такі молочні коктейлі та радо будуть пити їх влітку.

Рецепт молочного коктейлю з полуницею

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

1 Калорійність на 100 грамів: 120 ккал



Молочний напій / Фото Гудфон

Інгредієнти:

– 300 мл молока;

– 200 г полуниці;

– м'ята на ваш смак.

Попередньо охолодіть молоко, щоб коктейль не був теплим. Помийте полуницю та видаліть хвостики. Наріжте полуницю половинками. З'єднайте в чаші блендера полуницю та молоко, подрібніть до однорідного стану. Подавайте коктейль холодним та з м'ятою. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з чорницею

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4

4 Калорійність на 100 грамів: 220 ккал



Молочний напій з ягодами / Фото Гудфон

Інгредієнти:

– 500 мл молока;

– 200 г морозива;

– 1 склянка чорниці;

– цукор на ваш смак.

Ретельно помийте чорницю. Змішайте чорницю з молоком та морозивом в чаші блендера. За бажанням додайте цукру. Подрібніть всі інгредієнти в однорідну масу. Розлийте коктейль по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з шоколадом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 280 ккал



Шоколадний молочний напій / Фото З'їж це

Інгредієнти:

– 400 мл молока;

– 60 г шоколаду;

– 100 г морозива.

Розтопіть шоколад в невеликій кількості молока. Влийте до шоколаду решту холодного молока та перемішайте. З'єднайте в чаші блендера шоколадне молоко та морозиво. Збийте масу до однорідної консистенції в блендері. Розлийте коктейль по склянках та подавайте напій охолодженим. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з бананом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 180 ккал



Банановий коктейль / Фото Гудфон

Інгредієнти:

– 500 мл молока;

– 2 – 3 банани;

– 100 г морозива.