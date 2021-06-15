Молочний коктейль — солодкий молочний напій зазвичай з різноманітними смаками: полуницею, бананом, м'ятою, малиною, шоколадом та морозивом.
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Який смак обирати для молочного коктейлю чи просто приготувати його з ванільним цукром – обирати вам. Ми впевнені, що ви знайдете серед наших рецептів улюблений!
До речі, діти обожнюють такі молочні коктейлі та радо будуть пити їх влітку.
Рецепт молочного коктейлю з полуницею
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
- Калорійність на 100 грамів: 120 ккал
Молочний напій / Фото Гудфон
- Попередньо охолодіть молоко, щоб коктейль не був теплим.
- Помийте полуницю та видаліть хвостики. Наріжте полуницю половинками.
- З'єднайте в чаші блендера полуницю та молоко, подрібніть до однорідного стану.
- Подавайте коктейль холодним та з м'ятою. Смачного!
Рецепт молочного коктейлю з чорницею
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
- Калорійність на 100 грамів: 220 ккал
Молочний напій з ягодами / Фото Гудфон
- Ретельно помийте чорницю.
- Змішайте чорницю з молоком та морозивом в чаші блендера. За бажанням додайте цукру.
- Подрібніть всі інгредієнти в однорідну масу.
- Розлийте коктейль по склянках та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт молочного коктейлю з шоколадом
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 280 ккал
Шоколадний молочний напій / Фото З'їж це
- Розтопіть шоколад в невеликій кількості молока.
- Влийте до шоколаду решту холодного молока та перемішайте.
- З'єднайте в чаші блендера шоколадне молоко та морозиво. Збийте масу до однорідної консистенції в блендері.
- Розлийте коктейль по склянках та подавайте напій охолодженим. Смачного!
Рецепт молочного коктейлю з бананом
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 180 ккал
Банановий коктейль / Фото Гудфон
- Розімніть банан виделкою або наріжте його на шматочки.
- З'єднайте в чаші блендера банан, молоко та морозиво.
- Подрібніть всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Розлийте напій по склянках та подавайте до столу. Смачного!