Молочний коктейль — солодкий молочний напій зазвичай з різноманітними смаками: полуницею, бананом, м'ятою, малиною, шоколадом та морозивом.

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Який смак обирати для молочного коктейлю чи просто приготувати його з ванільним цукром – обирати вам. Ми впевнені, що ви знайдете серед наших рецептів улюблений!

До речі, діти обожнюють такі молочні коктейлі та радо будуть пити їх влітку.

Рецепт молочного коктейлю з полуницею

  • Час: 5 хвилин
  • Порції:
  • Калорійність на 100 грамів: 120 ккал


Молочний напій / Фото Гудфон

  1. Попередньо охолодіть молоко, щоб коктейль не був теплим.
  2. Помийте полуницю та видаліть хвостики. Наріжте полуницю половинками.
  3. З'єднайте в чаші блендера полуницю та молоко, подрібніть до однорідного стану.
  4. Подавайте коктейль холодним та з м'ятою. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з чорницею

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4
  • Калорійність на 100 грамів: 220 ккал


Молочний напій з ягодами / Фото Гудфон

  1. Ретельно помийте чорницю. 
  2. Змішайте чорницю з молоком та морозивом в чаші блендера. За бажанням додайте цукру.
  3. Подрібніть всі інгредієнти в однорідну масу.
  4. Розлийте коктейль по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з шоколадом

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2
  • Калорійність на 100 грамів: 280 ккал


Шоколадний молочний напій / Фото З'їж це

  1. Розтопіть шоколад в невеликій кількості молока. 
  2. Влийте до шоколаду решту холодного молока та перемішайте.
  3. З'єднайте в чаші блендера шоколадне молоко та морозиво. Збийте масу до однорідної консистенції в блендері.
  4. Розлийте коктейль по склянках та подавайте напій охолодженим. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з бананом

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 180 ккал


Банановий коктейль / Фото Гудфон

  1. Розімніть банан виделкою або наріжте його на шматочки.
  2. З'єднайте в чаші блендера банан, молоко та морозиво. 
  3. Подрібніть всі інгредієнти до однорідної консистенції.
  4. Розлийте напій по склянках та подавайте до столу. Смачного!