Четыре рецепта вкусных молочных коктейлей: с клубникой, бананом, черникой и шоколадный

Молочные коктейли обожают не только дети, но и взрослые. Мы подготовили для вас вкусную подборку самых популярных вкусов молочных коктейлей!

Молочный коктейль — сладкий молочный напиток обычно с разнообразными вкусами: клубникой, бананом, мятой, малиной, шоколадом и мороженым.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Какой вкус выбрать для молочного коктейля или просто приготовить его с ванильным сахаром – выбирать вам. Мы уверены, что вы найдете среди наших рецептов любимый!

Кстати, дети обожают такие молочные коктейли и с радостью будут пить их летом.

Рецепт молочного коктейля с клубникой

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

1 Калорийность на 100 граммов: 120 ккал



Молочный напиток / Фото Гудфон

Предварительно охладите молоко, чтобы коктейль не был теплым. Помойте клубнику и удалите хвостики. Нарежьте клубнику половинками. Соедините в чаше блендера клубнику и молоко, измельчите до однородного состояния. Подавайте коктейль холодным и с мятой. Приятного аппетита!

Рецепт молочного коктейля с черникой

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4

4 Калорийность на 100 граммов: 220 ккал

– 300 мл молока;– 200 г клубники;– мята на ваш вкус.



Молочный напиток с ягодами / Фото Гудфон

Тщательно помойте чернику. Смешайте чернику с молоком и мороженым в чаше блендера. По желанию добавьте сахар. Измельчите все ингредиенты в однородную массу. Разлейте коктейль по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт молочного коктейля с шоколадом

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 280 ккал

– 500 мл молока;– 200 г мороженого;– 1 стакан черники;– сахар на ваш вкус.



Шоколадный молочный напиток / Фото Съешь Это

Растопите шоколад в небольшом количестве молока. Влейте в шоколад оставшуюся часть холодного молока и перемешайте. Соедините в чаше блендера шоколадное молоко и мороженое. Взбейте массу до однородной консистенции в блендере. Разлейте коктейль по стаканам, и подавайте напиток охлажденным. Приятного аппетита!

Рецепт молочного коктейля с бананом

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 180 ккал

– 400 мл молока;– 60 г шоколада;– 100 г мороженого.

Банановый коктейль / Фото Гудфон

Разомните банан вилкой или нарежьте его на кусочки.

Соедините в миске блендера банан, молоко и мороженое.

Измельчите все ингредиенты до однородной консистенции.

Разлейте напиток по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 500 мл молока;– 2 – 3 банана;– 100 г мороженого.