Четыре рецепта вкусных молочных коктейлей: с клубникой, бананом, черникой и шоколадный

Молочные коктейли обожают не только дети, но и взрослые. Мы подготовили для вас вкусную подборку самых популярных вкусов молочных коктейлей!
Молочный коктейль — сладкий молочный напиток обычно с разнообразными вкусами: клубникой, бананом, мятой, малиной, шоколадом и мороженым.
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Какой вкус выбрать для молочного коктейля или просто приготовить его с ванильным сахаром – выбирать вам. Мы уверены, что вы найдете среди наших рецептов любимый!
Кстати, дети обожают такие молочные коктейли и с радостью будут пить их летом.
Рецепт молочного коктейля с клубникой
- Время: 5 минут
- Порции: 1
- Калорийность на 100 граммов: 120 ккал
Молочный напиток / Фото Гудфон
– 300 мл молока;
– 200 г клубники;
– мята на ваш вкус.
- Предварительно охладите молоко, чтобы коктейль не был теплым.
- Помойте клубнику и удалите хвостики. Нарежьте клубнику половинками.
- Соедините в чаше блендера клубнику и молоко, измельчите до однородного состояния.
- Подавайте коктейль холодным и с мятой. Приятного аппетита!
Рецепт молочного коктейля с черникой
- Время: 5 минут
- Порции: 4
- Калорийность на 100 граммов: 220 ккал
Молочный напиток с ягодами / Фото Гудфон
– 500 мл молока;
– 200 г мороженого;
– 1 стакан черники;
– сахар на ваш вкус.
- Тщательно помойте чернику.
- Смешайте чернику с молоком и мороженым в чаше блендера. По желанию добавьте сахар.
- Измельчите все ингредиенты в однородную массу.
- Разлейте коктейль по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт молочного коктейля с шоколадом
- Время: 5 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 280 ккал
Шоколадный молочный напиток / Фото Съешь Это
– 400 мл молока;
– 60 г шоколада;
– 100 г мороженого.
- Растопите шоколад в небольшом количестве молока.
- Влейте в шоколад оставшуюся часть холодного молока и перемешайте.
- Соедините в чаше блендера шоколадное молоко и мороженое. Взбейте массу до однородной консистенции в блендере.
- Разлейте коктейль по стаканам, и подавайте напиток охлажденным. Приятного аппетита!
Рецепт молочного коктейля с бананом
- Время: 5 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 180 ккал
Банановый коктейль / Фото ГудфонИнгредиенты:
– 500 мл молока;
– 2 – 3 банана;
– 100 г мороженого.
- Разомните банан вилкой или нарежьте его на кусочки.
- Соедините в миске блендера банан, молоко и мороженое.
- Измельчите все ингредиенты до однородной консистенции.
- Разлейте напиток по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!