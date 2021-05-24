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Как выбрать молодую цветную капусту
- Первым, на что нужно обратить внимание – соцветия цветной капусты. Они могут быть белыми или иметь легкий желтоватый оттенок.
- Соцветия должны максимально прилегать друг к другу, плотно и упруго.
- Вес цветной капусты должен соответствовать ее размеру. Очень легкая цветная капуста может быть выращена ускоренными темпами с помощью химикатов, тогда сочности в соцветиях не будет.
- Если заметно множество отломанных соцветий, то капусту неправильно хранили или транспортировали. Такая капуста быстро испортится.
- Окрас соцветий цветной капусты должен быть равномерным независимо от сорта.
- Если соцветия плотно прилегают друг к другу, но между ними видно листочки – без колебаний выбирайте именно этот початок. Листья защищают соцветия от пересыхания, поэтому такая цветная капуста будет сочной.
Мы уверены, что Евгений Грибеник рассказал вам несколько явно полезных советов о выборе цветной капусты и вы приготовите из этого продукта только полезные и питательные блюда.