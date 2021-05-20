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Блюдо из молодой капусты от шеф-повара вы с легкостью можете приготовить дома и удивить своих родных и друзей своими кулинарными талантами.


Алекс Якутов / Фото Новый канал

Пока длится сезон молодой капусты, не упускайте возможности приготовить из нее аппетитные и вкусные блюда. Первое, что приходит в голову, – это, конечно же, салат. Но существует множество других вкусностей,
– прокомментировал Алекс Якутов.

Рецепт блюда из молодой капусты

  1. Отрежьте ¼ капусты, добавьте специй и кориандра. Добавьте яблочный сидр, сбрызните капусту маслом и отставьте мариноваться в течение часа.
  2. Разогрейте сковородку или гриль и обжарьте капусту с двух сторон. Выложите слой пергамента для выпекания и налейте немного маринада на него, в котором была капуста. Дайте отдохнуть под фольгой.
  1. Нарежьте яблоко и картофель мелкими кубиками, обжарьте ингредиенты на сливочном масле.
  2. Добавьте соль и сок лимона, перемешайте ложкой.
  3. Влейте 100 граммов сливок в гарнир и накройте крышкой. Тушите овощи до готовности картофеля.
  4. Взбейте все в блендере и пропустите пюре через мелкое сито, чтобы не было комочков. В конце приготовления добавьте специй на ваш вкус.
  1. Нарежьте мелкой соломкой лук и морковь, залейте их вином и выпарите его до половины объема. Процедите овощи и добавьте рыбный бульон. Тоже выпарьте его наполовину.
  2. Добавьте сливки, посолите и поперчите. Дайте покипеть 2-3 минуты.

Для подачи блюда к столу выложите на тарелку пюре, сверху положите капусту и полейте ее соусом. Украсьте по 1 чайной ложке красной и щучьей икры. Добавьте зеленый лук и укроп. Приятного аппетита!