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Блюдо из молодой капусты от шеф-повара вы с легкостью можете приготовить дома и удивить своих родных и друзей своими кулинарными талантами.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Пока длится сезон молодой капусты, не упускайте возможности приготовить из нее аппетитные и вкусные блюда. Первое, что приходит в голову, – это, конечно же, салат. Но существует множество других вкусностей,
– прокомментировал Алекс Якутов.
Рецепт блюда из молодой капусты
- Отрежьте ¼ капусты, добавьте специй и кориандра. Добавьте яблочный сидр, сбрызните капусту маслом и отставьте мариноваться в течение часа.
- Разогрейте сковородку или гриль и обжарьте капусту с двух сторон. Выложите слой пергамента для выпекания и налейте немного маринада на него, в котором была капуста. Дайте отдохнуть под фольгой.
- Нарежьте яблоко и картофель мелкими кубиками, обжарьте ингредиенты на сливочном масле.
- Добавьте соль и сок лимона, перемешайте ложкой.
- Влейте 100 граммов сливок в гарнир и накройте крышкой. Тушите овощи до готовности картофеля.
- Взбейте все в блендере и пропустите пюре через мелкое сито, чтобы не было комочков. В конце приготовления добавьте специй на ваш вкус.
- Нарежьте мелкой соломкой лук и морковь, залейте их вином и выпарите его до половины объема. Процедите овощи и добавьте рыбный бульон. Тоже выпарьте его наполовину.
- Добавьте сливки, посолите и поперчите. Дайте покипеть 2-3 минуты.
Для подачи блюда к столу выложите на тарелку пюре, сверху положите капусту и полейте ее соусом. Украсьте по 1 чайной ложке красной и щучьей икры. Добавьте зеленый лук и укроп. Приятного аппетита!