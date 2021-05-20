Читайте также Мишлен в Киеве: на "Адскую кухню" пришел повар, который кормит миллионеров

Блюдо из молодой капусты от шеф-повара вы с легкостью можете приготовить дома и удивить своих родных и друзей своими кулинарными талантами.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Пока длится сезон молодой капусты, не упускайте возможности приготовить из нее аппетитные и вкусные блюда. Первое, что приходит в голову, – это, конечно же, салат. Но существует множество других вкусностей,

– прокомментировал Алекс Якутов.

Рецепт блюда из молодой капусты

Ингредиенты:

– 1 шт. молодой капусты;

– 20 г яблочного сидра;

– 5 г масла;

– 1 ч. л красной икры;

– 1 ч. л щучьей икры;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус;

– кориандр на ваш вкус;

– зеленый лучок;

– укроп.

Отрежьте ¼ капусты, добавьте специй и кориандра. Добавьте яблочный сидр, сбрызните капусту маслом и отставьте мариноваться в течение часа. Разогрейте сковородку или гриль и обжарьте капусту с двух сторон. Выложите слой пергамента для выпекания и налейте немного маринада на него, в котором была капуста. Дайте отдохнуть под фольгой.

Ингредиенты для гарнира:

– 1 яблоко;

– 2 картофелины;

– 100 г сливочного масла;

– 20 г лимонного сока;

– 100 г сливок 26 – 30%.

Нарежьте яблоко и картофель мелкими кубиками, обжарьте ингредиенты на сливочном масле. Добавьте соль и сок лимона, перемешайте ложкой. Влейте 100 граммов сливок в гарнир и накройте крышкой. Тушите овощи до готовности картофеля. Взбейте все в блендере и пропустите пюре через мелкое сито, чтобы не было комочков. В конце приготовления добавьте специй на ваш вкус.

Ингредиенты для соуса:

– 300 г сухого вина;

– 100 г лука;

– 100 г моркови;

– 200 г рыбного бульона;

– 200 г жирных сливок;

– соль, сахар на ваш вкус.

Нарежьте мелкой соломкой лук и морковь, залейте их вином и выпарите его до половины объема. Процедите овощи и добавьте рыбный бульон. Тоже выпарьте его наполовину. Добавьте сливки, посолите и поперчите. Дайте покипеть 2-3 минуты.

Для подачи блюда к столу выложите на тарелку пюре, сверху положите капусту и полейте ее соусом. Украсьте по 1 чайной ложке красной и щучьей икры. Добавьте зеленый лук и укроп. Приятного аппетита!