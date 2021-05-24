Как выбрать молодую цветную капусту: советы шеф-повара Евгения Грибеника

Талантливый шеф-повар и победитель 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями советами, как правильно выбрать молодую цветную капусту.

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Как выбрать молодую цветную капусту

Первым, на что нужно обратить внимание – соцветия цветной капусты. Они могут быть белыми или иметь легкий желтоватый оттенок.

Соцветия должны максимально прилегать друг к другу, плотно и упруго.

Вес цветной капусты должен соответствовать ее размеру. Очень легкая цветная капуста может быть выращена ускоренными темпами с помощью химикатов, тогда сочности в соцветиях не будет.

Если заметно множество отломанных соцветий, то капусту неправильно хранили или транспортировали. Такая капуста быстро испортится.

Окрас соцветий цветной капусты должен быть равномерным независимо от сорта.

Если соцветия плотно прилегают друг к другу, но между ними видно листочки – без колебаний выбирайте именно этот початок. Листья защищают соцветия от пересыхания, поэтому такая цветная капуста будет сочной.

Мы уверены, что Евгений Грибеник рассказал вам несколько явно полезных советов о выборе цветной капусты и вы приготовите из этого продукта только полезные и питательные блюда.