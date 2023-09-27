Морковь по-корейски с приправой – лучший рецепт, который невозможно испортить

Салат из моркови по-корейски очень популярен среди украинцев, хотя на самом деле к корейской кухне он не имеет никакого отношения. Тамошняя кухня не использует морковь, а популярный дайкон или другие корнеплоды.

Морковь по-корейски одно время стала чрезвычайно популярным салатом, который обычно продавали на местном рынке. Тогда его готовили, чтобы заработать на жизнь переселенцы из Кореи. Поскольку привычных для них овощей не было, они использовали местные – морковь.

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Со временем салат стал любимым у местных, его начали готовить дома и добавлять не только в блюда, но и подавать как отдельную закуску. 24 канал подготовил рецепт классического салата морковь по-корейски с готовой приправой.

Рецепт классического салата морковь по-корейски

Время: 8 часов

8 часов Порции: 4

– 300 граммов моркови;– 30 граммов подсолнечного масла;– 1,5 столовой ложки уксуса;– 1 столовая ложка сахара;– соль;– 2 зубчика чеснока;– приправа для корейской моркови.

Приготовление:

Морковь моем и очищаем от кожуры. Для идеальной консистенции салата используем специальную терку для салата или натираем на мелкой терке.

Выжимаем чеснок, смешиваем его с уксусом и добавляем приправу.



Морковь по-корейски / Фото Flavorful home

Добавляем в морковь сахар, соль и смесь из чеснока, приправы и уксуса.

Подсолнечное масло нагреваем и вливаем в морковь со специями. Тщательно перемешиваем и накрываем слоем пищевой пленки.

Отправляем морковь по-корейски на 6 – 8 часов в холодильник.

Приятного аппетита!

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