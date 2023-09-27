Морква по-корейськи у свій час стала надзвичайно популярним салатом, який зазвичай продавали на місцевому ринку. Тоді його готували, аби заробити на життя переселенці з Кореї. Оскільки звичних для них овочів не було, вони використовували місцеві – моркву.
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З часом салат став улюбленим у місцевих, його почали готувати вдома та додавати не тільки до страв, а й подавати як окрему закуску. 24 канал підготував рецепт класичного салату морква по-корейськи з готовою приправою.
Рецепт класичного салату морква по-корейськи
- Час: 8 годин
- Порції: 4
Приготування:
- Моркву миємо та очищаємо від шкірки. Для ідеальної консистенції салату використовуємо спеціальну тертку для салату, або натираємо на дрібній тертці.
- Вичавлюємо часник, змішуємо його з оцтом і додаємо приправу.
Морква по-корейськи / Фото Flavorful home
- Додаємо у моркву цукор, сіль і суміш із часнику, приправи та оцту.
- Соняшникову олію нагріваємо та вливаємо до моркви зі спеціями. Ретельно все перемішуємо та накриваємо шаром харчової плівки.
- Відправляємо моркву по-корейськи на 6 – 8 годин до холодильника.
Смачного!