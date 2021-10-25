Морковное печенье удобно брать с собой на работу или в дорогу, как перекус. Не помешает этот десерт и детям, ведь в нем нет ни трансжиров, ни консервантов. Один нюанс: если у вас или у вашего ребенка – аллергия на арахис, пасту из него замените молотыми грецкими или другими орехами.

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Как приготовить морковное печенье

Время: 60 минут
Порции: 10 штук


Морковное печенье / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Замочите изюм в теплой воде, просушите его на бумажном полотенце.
  2. Морковь тщательно очистите и натрите на мелкой терке.
  3. Смешайте все ингредиенты для печенья, замесите тесто и оставьте на 30 минут.


Морковное печенье / Фото Fat Killers

  1. Сформируйте влажными руками печенье и выложите на противень, выстеленный пищевым пергаментом.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда печенье на 20 минут.
  3. У вас получится примерно с десяток вкусных морковно-ореховых шайбочек.

Приятного аппетита!