Морковное печенье удобно брать с собой на работу или в дорогу, как перекус. Не помешает этот десерт и детям, ведь в нем нет ни трансжиров, ни консервантов. Один нюанс: если у вас или у вашего ребенка – аллергия на арахис, пасту из него замените молотыми грецкими или другими орехами.
Читайте также Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой
Как приготовить морковное печенье
Время: 60 минут
Порции: 10 штук
Морковное печенье / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Замочите изюм в теплой воде, просушите его на бумажном полотенце.
- Морковь тщательно очистите и натрите на мелкой терке.
- Смешайте все ингредиенты для печенья, замесите тесто и оставьте на 30 минут.
Морковное печенье / Фото Fat Killers
- Сформируйте влажными руками печенье и выложите на противень, выстеленный пищевым пергаментом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда печенье на 20 минут.
- У вас получится примерно с десяток вкусных морковно-ореховых шайбочек.
Приятного аппетита!