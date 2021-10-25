Морковное печенье удобно брать с собой на работу или в дорогу, как перекус. Не помешает этот десерт и детям, ведь в нем нет ни трансжиров, ни консервантов. Один нюанс: если у вас или у вашего ребенка – аллергия на арахис, пасту из него замените молотыми грецкими или другими орехами.

Читайте также Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой

Как приготовить морковное печенье

Время: 60 минут

Порции: 10 штук



Морковное печенье / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 180 г моркови;

– 1 сырое яйцо;

– 70 г овсяных хлопьев;

– 20 г арахисовой пасты;

– 1 ч. л. разрыхлителя для теста;

– 30 г цельнозерновой муки;

– подсластитель;

– 1 ч. л. молотой корицы;

– 50 г изюма;

– 15 г кокосовой стружки.

Приготовление:

Замочите изюм в теплой воде, просушите его на бумажном полотенце. Морковь тщательно очистите и натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты для печенья, замесите тесто и оставьте на 30 минут.



Морковное печенье / Фото Fat Killers

Сформируйте влажными руками печенье и выложите на противень, выстеленный пищевым пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда печенье на 20 минут. У вас получится примерно с десяток вкусных морковно-ореховых шайбочек.

Приятного аппетита!