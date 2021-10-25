Морквяне печиво зручно брати із собою на роботу або в дорогу, як перекус. Не зашкодить цей десерт і малюкам, адже в ньому немає ні трансжирів, ні консервантів. Один нюанс: якщо у вас чи у вашої дитини – алергія на арахіс, пасту з нього замініть на мелені волоські або інші горіхи.

Читайте також Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом

Як приготувати морквяне печиво

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 10 штук



Морквяне печиво / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 180 г моркви;

– 1 сире яйце;

– 70 г вівсяних пластівців;

– 20 г арахісової пасти;

– 1 ч. л. розпушувача для тіста;

– 30 г цільнозернового борошна;

– підсолоджувач;

– 1 ч. л. меленої кориці;

– 50 г родзинок;

– 15 г кокосової стружки.

Приготування:

Замочіть родзинки в теплій воді, просушіть їх на паперовому рушнику.

Моркву ретельно почистіть і натріть на дрібній тертці.

Змішайте всі інгредієнти для печива, замісіть тісто й залиште на 30 хвилин.



Морквяне печиво / Фото Fat Killers

Сформуйте вологими руками печиво й викладіть на деко, укрите харчовим пергаментом.

Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди печиво на 20 хвилин.

У вас вийде приблизно з десяток смачних морквяно-горіхових кружалець.

Смачного!