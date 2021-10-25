Морквяне печиво зручно брати із собою на роботу або в дорогу, як перекус. Не зашкодить цей десерт і малюкам, адже в ньому немає ні трансжирів, ні консервантів. Один нюанс: якщо у вас чи у вашої дитини – алергія на арахіс, пасту з нього замініть на мелені волоські або інші горіхи.

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Як приготувати морквяне печиво

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 10 штук


Морквяне печиво / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Замочіть родзинки в теплій воді, просушіть їх на паперовому рушнику.
  1. Моркву ретельно почистіть і натріть на дрібній тертці.
  1. Змішайте всі інгредієнти для печива, замісіть тісто й залиште на 30 хвилин.


Морквяне печиво / Фото Fat Killers

  1. Сформуйте вологими руками печиво й викладіть на деко, укрите харчовим пергаментом.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди печиво на 20 хвилин.
  1. У вас вийде приблизно з десяток смачних морквяно-горіхових кружалець.

Смачного!