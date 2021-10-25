Морквяне печиво зручно брати із собою на роботу або в дорогу, як перекус. Не зашкодить цей десерт і малюкам, адже в ньому немає ні трансжирів, ні консервантів. Один нюанс: якщо у вас чи у вашої дитини – алергія на арахіс, пасту з нього замініть на мелені волоські або інші горіхи.
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Як приготувати морквяне печиво
- Час: 60 хвилин
- Порції: 10 штук
Морквяне печиво / Фото Fat Killers
Приготування:
- Замочіть родзинки в теплій воді, просушіть їх на паперовому рушнику.
- Моркву ретельно почистіть і натріть на дрібній тертці.
- Змішайте всі інгредієнти для печива, замісіть тісто й залиште на 30 хвилин.
Морквяне печиво / Фото Fat Killers
- Сформуйте вологими руками печиво й викладіть на деко, укрите харчовим пергаментом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди печиво на 20 хвилин.
- У вас вийде приблизно з десяток смачних морквяно-горіхових кружалець.
Смачного!