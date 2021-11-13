Мороженная, консервированная или свежая: быстрый рецепт домашней выпечки с вишней

13 ноября 2021 , 18:29
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Если в вашей морозилке лежат без дела ягоды, мы предлагаем вам приготовить из них вкусный пирог. Рецепт настолько простой, что вы можете привлечь детей.

Чтобы приготовить вкусную сладкую выпечку с вишнями, вам нужно всего 7 минут на готовку, а остальное за вас сделает духовка.

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Кстати, вишню можно заменить черникой, крыжовником, малиной или другой любимой ягодой.

Рецепт сладкой выпечки с вишней

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 упаковка слоеного дрожжевого теста;
– 300 граммов вишни;
– 30 граммов сахара;
– сырой желток;
– мука;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Разверните готовое тесто и нарежьте его полосами шириной 2 сантиметра. У вас получится четыре полосы.

  2. Каждую из них посыпьте мукой и раскатайте в два раза.

  3. Внутрь выложите вишню и защепите края.


Выпечка с вишней / Фото Яны Станишевской

  1. Выложите сформированные трубочки с вишнями в форму для выпекания кругом, плотно друг к другу.
  1. Чтобы получить красивую корочку, смажьте тесто желтком.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 40 – 45 минут.
  1. Готовую выпечку с вишнями охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак