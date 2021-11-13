Мороженная, консервированная или свежая: быстрый рецепт домашней выпечки с вишней

Если в вашей морозилке лежат без дела ягоды, мы предлагаем вам приготовить из них вкусный пирог. Рецепт настолько простой, что вы можете привлечь детей.

Чтобы приготовить вкусную сладкую выпечку с вишнями, вам нужно всего 7 минут на готовку, а остальное за вас сделает духовка.

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Кстати, вишню можно заменить черникой, крыжовником, малиной или другой любимой ягодой.

Рецепт сладкой выпечки с вишней

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Приготовление:

Разверните готовое тесто и нарежьте его полосами шириной 2 сантиметра. У вас получится четыре полосы. Каждую из них посыпьте мукой и раскатайте в два раза. Внутрь выложите вишню и защепите края.

– 1 упаковка слоеного дрожжевого теста;– 300 граммов вишни;– 30 граммов сахара;– сырой желток;– мука;– сахарная пудра.



Выпечка с вишней / Фото Яны Станишевской

Выложите сформированные трубочки с вишнями в форму для выпекания кругом, плотно друг к другу.

Чтобы получить красивую корочку, смажьте тесто желтком.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 40 – 45 минут.