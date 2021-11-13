Мороженная, консервированная или свежая: быстрый рецепт домашней выпечки с вишней
13 ноября 2021 , 18:29Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Если в вашей морозилке лежат без дела ягоды, мы предлагаем вам приготовить из них вкусный пирог. Рецепт настолько простой, что вы можете привлечь детей.
Чтобы приготовить вкусную сладкую выпечку с вишнями, вам нужно всего 7 минут на готовку, а остальное за вас сделает духовка.
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Кстати, вишню можно заменить черникой, крыжовником, малиной или другой любимой ягодой.
Рецепт сладкой выпечки с вишней
- Время: 50 минут
- Порции: 4
– 1 упаковка слоеного дрожжевого теста;
– 300 граммов вишни;
– 30 граммов сахара;
– сырой желток;
– мука;
– сахарная пудра.
Приготовление:
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Разверните готовое тесто и нарежьте его полосами шириной 2 сантиметра. У вас получится четыре полосы.
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Каждую из них посыпьте мукой и раскатайте в два раза.
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Внутрь выложите вишню и защепите края.
Выпечка с вишней / Фото Яны Станишевской
- Выложите сформированные трубочки с вишнями в форму для выпекания кругом, плотно друг к другу.
- Чтобы получить красивую корочку, смажьте тесто желтком.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 40 – 45 минут.
- Готовую выпечку с вишнями охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!