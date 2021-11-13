Чтобы приготовить вкусную сладкую выпечку с вишнями, вам нужно всего 7 минут на готовку, а остальное за вас сделает духовка.
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Кстати, вишню можно заменить черникой, крыжовником, малиной или другой любимой ягодой.
Рецепт сладкой выпечки с вишней
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Приготовление:
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Разверните готовое тесто и нарежьте его полосами шириной 2 сантиметра. У вас получится четыре полосы.
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Каждую из них посыпьте мукой и раскатайте в два раза.
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Внутрь выложите вишню и защепите края.
Выпечка с вишней / Фото Яны Станишевской
- Выложите сформированные трубочки с вишнями в форму для выпекания кругом, плотно друг к другу.
- Чтобы получить красивую корочку, смажьте тесто желтком.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 40 – 45 минут.
- Готовую выпечку с вишнями охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!