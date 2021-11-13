Щоб приготувати смачну солодку випічку з вишнями вам потрібно всього 7 хвилин на підготовку, а решту за вас зробить духовка.
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До речі, вишню можна замінити чорницею, аґрусом, малиною або іншою улюбленою ягодою.
Рецепт солодкої випічки з вишнею
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розгорніть готове тісто та наріжте його полосами шириною 2 сантиметри. У вас вийде чотири полоси.
- Кожну з них посипте борошном та розкачайте в два рази.
- Всередину викладіть вишню та защепіть краї.
Випічка з вишнею / Фото Яни Станішевської
- Викладіть сформовані трубочки з вишнями в форму для випікання колом, щільно один до одного.
- Щоб отримати красиву скоринку змастіть тісто жовтком.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте протягом 40 – 45 хвилин.
- Готову випічку з вишнями охолодіть та посипте цукровою пудрою Смачного!