Щоб приготувати смачну солодку випічку з вишнями вам потрібно всього 7 хвилин на підготовку, а решту за вас зробить духовка.

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До речі, вишню можна замінити чорницею, аґрусом, малиною або іншою улюбленою ягодою.

Рецепт солодкої випічки з вишнею

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Розгорніть готове тісто та наріжте його полосами шириною 2 сантиметри. У вас вийде чотири полоси.
  1. Кожну з них посипте борошном та розкачайте в два рази.
  1. Всередину викладіть вишню та защепіть краї.


Випічка з вишнею / Фото Яни Станішевської

  1. Викладіть сформовані трубочки з вишнями в форму для випікання колом, щільно один до одного.
  1. Щоб отримати красиву скоринку змастіть тісто жовтком.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте протягом 40 – 45 хвилин.
  1. Готову випічку з вишнями охолодіть та посипте цукровою пудрою Смачного!