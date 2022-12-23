Украшение, очиститель и враг вредителей: почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринок

Мандаринки – настоящий хит зимнего сезона, этот фрукт просто должен быть в каждом холодильнике. Мы наслаждаемся его вкусом ежедневно, но не знаем о свойствах той его части, которую выбрасываем в помойку.

Мало кто из нас озабочен тем, чтобы найти какое-то применение для кожуры от мандаринов. Обычно мы ее просто выбрасываем, а зря – они могут пригодиться во многих ситуациях.

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Кожа от мандаринок: как использовать

Первое, для чего можно использовать мандариновую шкурку – это вкусный сироп к чаю. Сделать его очень просто: моем шкурку, нарезаем на небольшие кусочки, складываем в банку, засыпаем сахаром и оставляем на несколько дней. Затем добавляем немного воды – и ароматный сироп готов!

Кожура мандаринов имеет много применений / Фото Pexels

Также эта кожура обладает антибактериальными свойствами. В сочетании с уксусом она прекрасно очистит жирную столешницу. Кроме того, аромат фрукта, который выделится в процессе, придаст простору свежести. Если вы хотите нейтрализовать запахи в холодильнике – лучшего варианта не найдешь.

Кстати, рождественский аромат можно распространить по всему дому. Попытайтесь положить в кастрюлю кожуру мандарина, ваниль, корицу и гвоздику, залить эту смесь водой и довести до кипения.

Свежая кожура мандарина является мощным врагом для муравьев, а если вы любите создавать украшения собственными руками, то в интернете можно найти множество способов превратить мандаринку в настоящий праздничный шедевр.