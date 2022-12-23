Мало хто з нас переймається тим, щоб знайти якесь застосування для шкірки від мандаринів. Зазвичай ми їх просто викидаємо, а дарма – вони можуть стати у пригоді у багатьох ситуаціях.

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Шкірка від мандаринок: як використовувати

Перше, для чого можна використати мандаринову шкірку – це смачний сироп до чаю. Зробити його дуже просто: миємо шкірку, нарізаємо на невеликі шматочки, складаємо у банку, засипаємо цукром та залишаємо на кілька днів. Потім додаємо трішки води – і ароматний сироп готовий!

Шкірка мандаринів має багато застосувань / Фото Pexels

Також ця шкірка має антибактеріальні властивості. У поєднанні з оцтом вона прекрасно очистить жирну стільницю. Окрім того, аромат фрукта, який виділиться у процесі, додасть простору свіжості. Якщо ви хочете нейтралізувати запахи у холодильнику – то кращого варіанту не знайдеш.

До речі, різдвяний аромат можна поширити на весь дім. Спробуйте покласти у каструлю шкірку мандарина, ваніль, корицю, та гвоздику, залляти цю суміш водою та довести до кипіння.

Свіжа шкірка мандарина є потужним ворогом для мурашок, а якщо ви полюбляєте створювати прикраси власними руками, то в інтернеті можна знайти велику кількість способів перетворити мандаринку на справжній святковий шедевр.