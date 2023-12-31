Нужно ли мыть мандарины: будете удивлены ответом
Источник:OBOZ.UA
Мандарины с их уникальным ароматом и сладким вкусом всегда становятся неотделимой частью зимних праздников. Но как их правильно употреблять знают далеко не все.
Мандарины – не только символ зимних праздников, но и настоящий источник свежести и сладости. Возникает вопрос: нужно мыть мандарины перед тем, как наслаждаться их ароматом и вкусом?
Не упустите Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой
С точки зрения аромата и вкуса
Мытье мандаринов может повлиять на их аромат и вкус. Кожица цитрусовых содержит эфирные масла, которые придают фруктам характерный аромат. Мытье может смыть часть этих масел и лишить фруктов их вкуса.
Безопасность на первом месте
Однако, с точки зрения безопасности, мандарины, перед употреблением обязательно нужно мыть. Такую функцию нужно делать со всеми продуктами, которые могли длительно храниться на складах.
Невероятный фрукт / Фото unsplash
Когда к нам везут фрукты из дальних стран, их дополнительно возделывают, поэтому их лучше тщательно помыть. Иногда те же яблоки, которые приезжают из-за границы, также возделывают, и их нельзя отмыть даже горячей водой.
Мандарины любят дети, они будут брать фрукты со стола, руками чистить, на руках будут оставаться разные материалы, которыми обрабатывают фрукты,
– отмечает Лариса Баль-Прилипко, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП).
Ответ на вопрос не является четким и является проблемой выбора. Если вы хотите избежать возможных примесей и пестицидов, то мытье мандаринов перед употреблением – это разумный шаг с точки зрения безопасности. С другой стороны, если вы хотите наслаждаться максимальным ароматом и вкусом, возможно вам захочется обойтись без этого этапа.Интересно знать: чем лакомятся поляки в новогоднюю ночь.