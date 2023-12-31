Мандарины – не только символ зимних праздников, но и настоящий источник свежести и сладости. Возникает вопрос: нужно мыть мандарины перед тем, как наслаждаться их ароматом и вкусом?

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С точки зрения аромата и вкуса

Мытье мандаринов может повлиять на их аромат и вкус. Кожица цитрусовых содержит эфирные масла, которые придают фруктам характерный аромат. Мытье может смыть часть этих масел и лишить фруктов их вкуса.

Безопасность на первом месте

Однако, с точки зрения безопасности, мандарины, перед употреблением обязательно нужно мыть. Такую функцию нужно делать со всеми продуктами, которые могли длительно храниться на складах.

Невероятный фрукт / Фото unsplash

Когда к нам везут фрукты из дальних стран, их дополнительно возделывают, поэтому их лучше тщательно помыть. Иногда те же яблоки, которые приезжают из-за границы, также возделывают, и их нельзя отмыть даже горячей водой.

Мандарины любят дети, они будут брать фрукты со стола, руками чистить, на руках будут оставаться разные материалы, которыми обрабатывают фрукты,

– отмечает Лариса Баль-Прилипко, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП).

Ответ на вопрос не является четким и является проблемой выбора. Если вы хотите избежать возможных примесей и пестицидов, то мытье мандаринов перед употреблением – это разумный шаг с точки зрения безопасности. С другой стороны, если вы хотите наслаждаться максимальным ароматом и вкусом, возможно вам захочется обойтись без этого этапа.

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