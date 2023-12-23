Можно ли есть рыбу на Сочельник: узнайте, каким блюдом обогатить праздничный стол

23 декабря 2023, 22:30
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Традиционно на Сочельник подают постные блюда. На праздничном столе может быть и рыба.

Потому ее смело можно готовить. В частности, 24 Канал предлагает воспользоваться этим проверенным рецептом вкусной рыбы с помидорами.

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Рецепт белой рыбы с помидорами

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3
Ингредиенты:
– 500 граммов трески;
– 500 граммов помидоров черри;
– имбирь;
– перец чили;
– два зубчика чеснока;
– 100 миллилитров кокосового молока;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежий базилик.

Приготовление:

  1. Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты.
  3. Добавьте помидоры и тушите в течение 5 – 7 минут.
  4. Влейте кокосовое молоко и насыпьте специи. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки.
  5. Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте под крышкой 8 – 9 минут.
  6. Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целиком.
  7. Перемешайте соус и тушите еще 1 – 2 минуты.
  8. Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листики базилика и подавайте.
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Автор: Ольга Котів