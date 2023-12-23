Тому її сміливо можна готувати. Зокрема, 24 Канал пропонує скористатися цим перевіреним рецептом смачної риби з помідорами.

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Рецепт білої риби з помідорами

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 500 грамів тріски;

– 500 грамів помідорів чері;

– імбир;

– перець чилі;

– два зубчики часнику;

– 100 мілілітрів кокосового молока;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– свіжий базилік.

Приготування:

Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками. Розігрійте пательню з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти. Додайте помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин. Влийте кокосове молоко та насипте спеції. Можна додатково додати трішки меленої паприки. Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин. Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою. Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини. Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте.

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