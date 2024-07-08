Важно знать любителям суши: можно ли есть сырой лосось

Это универсальная рыба, которую можно подавать холодной, горячей или сырой. Польза для здоровья и безопасность потребления лосося в значительной степени зависят от того, как его хранят и готовят.

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Хотя блюда из сырого лосося, такие как поке, севиче и тартар, уже давно являются основными пищевыми продуктами на тихоокеанских островах, Аляске, в Японии и Латинской Америке, употребление сырой рыбы может представлять серьезный риск для здоровья.

Риски употребления сырого лосося, о которых следует знать

Сырой или недоваренный лосось может быть заражен бактериями, паразитами и другими возбудителями болезней. По этой причине Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует готовить все морепродукты, пока они не достигнут внутренней температуры 63 градуса тепла.

Если вы планируете есть сырого лосося, лучше всего взять рыбу, которая была заморожена. Процесс замораживания способен убить паразитов, которые могут присутствовать в рыбе, поэтому это минимизирует риск. Однако замораживание не уничтожает бактерии и вирусы, которые могут привести к пищевому отравлению, боли в животе и другим осложнениям.

Список потенциальных инфекций, которыми можно заразиться, употребляя сырой лосось:

сальмонелла;

шигелла;

вибрион;

золотистый стафилококк

Listeria monocytogenes;

кишечная палочка.

Кроме паразитов, вирусов и бактерий, как дикий, так и выращенный лосось может также содержать морские загрязнители, такие как полихлорированные дифенилы (ПХД), хлорорганические пестициды и полибромизированные дифениловые эфиры (ПБДЭ).

Установлено, что влияние этих соединений вызывает поражение печени и респираторные заболевания. Более того, исследования на животных моделях показали, что эти соединения могут вызвать рак и являются нейротоксичными.



Сырой лосось может быть возбудителем болезней / Фото Unsplash

Кому нельзя есть сырой лосось

Хотя FDA рекомендует всем отдавать предпочтение приготовленным, а не сырым морепродуктам, некоторые группы населения имеют повышенный риск пищевых заболеваний и патогенных микроорганизмов, а также повышенный риск серьезных осложнений, в частности:

беременные;

дети;

пожилые люди;

люди с ослабленным иммунитетом;

больные раком;

пациенты с хроническими заболеваниями печени.

Важно! Покупайте только свежий лосось, который хранится в холодильнике или на толстом слое свежего льда. Покупая замороженный, ищите продукты из дикого лосося и избегайте открытых или разорванных упаковок, а также тех, имеющих иней или кристаллы льда.